X-Ray taraması ve Narkotik Dedektör Köpeği Smoke eşliğinde yapılan aramada 43,84 kilogram esrar yakalandı.

Risk analizi, X-Ray taraması, araç altı görüntüleme sistemi ve narkotik dedektör köpekleri Anti ve Smoke’un kullanıldığı aramalarda 121,4 kilogram metamfetamin ve 344 kilo 88 gram esrar yakalandı

TIR'IN ALTINA SAKLAMIŞLAR

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü kontrollerde, ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır, araç altı görüntüleme sisteminde incelendi.

İnceleme sırasında tespit edilen şüpheli cisim üzerine araç X-Ray taramasına sevk edildi. Araçta Narkotik Dedektör Köpeği Smoke eşliğinde yapılan detaylı aramada 43,84 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı’daki Gürbulak, Edirne’deki Hamzabeyli ve Kapıkule gümrük kapılarında düzenlediği 3 ayrı operasyonda toplam 465 kilo 88 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın her türüyle mücadele ettiği belirtildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermediği vurgulanan açıklamada, olaylarla ilgili tahkikatların Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.