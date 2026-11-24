Gümrük kapılarında uyuşturucuya geçit yok: 3 ayrı operasyonda 465 kilodan fazla zehir! Narkotik köpekleri buldu
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ağrı ve Edirne’deki 3 sınır kapısında denetim yapan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, risk analizi ve teknik tarama yöntemleriyle toplam 465 kilo 88 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Tanker ve tırlara gizlenen 121,4 kilogram metamfetamin ve 344 kilo 88 gram esrar, narkotik dedektör köpekleri Anti ve Smoke’un katıldığı detaylı aramalarda yakalandı. Bakanlık, toplum sağlığını ve gençleri tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadele edildiğini ve zehir tacirlerine geçit verilmediğini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı, Edirne'deki Hamzabeyli ve Kapıkule gümrük kapılarında düzenlediği 3 ayrı operasyonda toplam 465 kilo 88 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 121,4 kilogram metamfetamin ve 344 kilo 88 gram esrar yakalandı.
TANKERDEN KİLO KİLO ZEHİR ÇIKTI
Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, risk analizi çalışmaları kapsamında riskli olarak değerlendirilen tanker cinsi araç detaylı aramaya sevk edildi.
Yapılan detaylı incelemede, 121,4 kilogram metamfetamin ve 150,35 kilogram esrar olmak üzere toplam 271,75 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
TIR'DA ZULA
Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunan tır cinsi araç X-Ray tarama sistemine sevk edildi.
'ANTİ' YAKALADI
Tarama sonrasında gerçekleştirilen detaylı aramada, Narkotik Dedektör Köpeği Anti'nin tepki vermesi üzerine araç içerisine zulalanmış 74,898 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde yakalandı.
TIR'IN ALTINA SAKLAMIŞLAR
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü kontrollerde, ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır, araç altı görüntüleme sisteminde incelendi.
İnceleme sırasında tespit edilen şüpheli cisim üzerine araç X-Ray taramasına sevk edildi. Araçta Narkotik Dedektör Köpeği Smoke eşliğinde yapılan detaylı aramada 43,84 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın her türüyle mücadele ettiği belirtildi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermediği vurgulanan açıklamada, olaylarla ilgili tahkikatların Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.