Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı'na personel yerleştirme faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.



GİZLİ TANIK ALBATROS İSİMLERİNİ VERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, KOM Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığına personel yerleştirme faaliyetine yönelik soruşturmada, gizli tanık Albatros'tan elde edilen veriler doğrultusunda 20 şüpheli tespit edildi.

FETÖ şüphelilerinin adını gizli tanık verdi (Foto: DHA)

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda 24 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN