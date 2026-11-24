Termal kameralı dron ve fotokapanlarla yapılan taramalarda aslan bulunduğuna ilişkin somut bulguya rastlanmadı. (Foto: AA) İSTANBUL'DA DAHA ÖNCE EVDE ASLAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ İstanbul'da özel mülkte aslan beslenmesine ilişkin daha önce de olaylar yaşandı. 2020 yılında İranlı bir mankenin evinde yavru aslan ve piton ele geçirilmiş, hayvanlara el konulmuştu. Geçmişte bazı suç örgütü üyelerinin de özel mülklerinde aslan beslediği iddiaları gündeme gelmişti. Sarıyer'deki ihbar, evlerde yırtıcı hayvan beslenmesinin yasal boyutunu yeniden tartışmaya açtı.

Sarıyer'deki ihbar, Türkiye'de özel mülklerde yırtıcı hayvan beslenmesine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. (Foto: Yapay zeka ile üretildi.) EVDE ASLAN BESLEMEK YASAL MI? Türkiye'de aslan, yırtıcı ve tehlikeli yabani hayvanlar arasında yer alıyor. Mevzuat kapsamında bu tür hayvanların bireysel olarak evlerde veya özel mülklerde beslenmesine izin verilmiyor. Yaban hayatı uzmanı veteriner Ahmet Emre Kütükçü, aslan gibi yırtıcı hayvanların yalnızca gerekli koşulları sağlayan hayvanat bahçelerinde barındırılabileceğini belirtti. Kütükçü, şu ifadeleri kullandı: "Aslan gibi yırtıcı bir hayvanın yasal mevzuatlar çerçevesinde bakılabileceği ortam ancak bir hayvanat bahçesi olabilir. Bunun için hayvanat bahçesi statüsü olması şart. Şahıslar özel olarak kendi mülklerinde, özel alanlarında bu tür bir hayvanı barındıramazlar, yasal olarak bakamazlar. Yani yasal olarak bunu sağlayamazsınız, izin alamazsınız"

Uzmanlara göre aslan gibi yırtıcı hayvanların bireysel olarak evlerde beslenmesine izin verilmiyor. (Foto: Atv yayını) ASLAN BESLEMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR? ATV'nin haberine göre yırtıcı hayvanların yasal olarak barındırılabilmesi için kurumsal altyapının bulunması gerekiyor. Güvenlik standartlarına uygun kafesler, hayvanın hareket edebileceği yeterli alan, veteriner hekim desteği ve eğitimli personel bu koşulların başında geliyor. Hayvanın temin edilmesinden taşınmasına ve barındırılmasına kadar bütün aşamaların resmi belgelerle yürütülmesi gerekiyor. Kütükçü, bireysel olarak bu tür hayvanların beslenemeyeceğini belirterek, "Şahıs olarak bunu yapamazsınız. Bunlar ancak kurumsal altyapınızda olabilecek bir şey" dedi.