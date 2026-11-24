Sarıyer'deki aslan ihbarı sonrası merak edilen soru! Uzmanı açıkladı: Evde aslan beslemek suç mu, cezası ne?
İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda aslan görüldüğü ihbarıyla başlayan arama çalışmaları kapsamında İstanbul Valiliği, farklı açılardan çekilen görüntülerin incelendiğini ve hayvanın aslan ya da diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini açıkladı. Termal kameralı dron ve fotokapanlarla yapılan taramalarda da aslan bulunduğuna ilişkin somut bir bulgu elde edilemedi. Olayın ardından gündeme gelen evde yırtıcı hayvan besleme tartışmaları ise sürüyor. Peki, Türkiye'de evde aslan beslemek yasal mı? Yasağı ihlal edenleri hangi cezalar bekliyor?
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü ihbarıyla başlatılan arama çalışmalarında İstanbul Valiliği, 23 Kasım'da ulaştırılan farklı açılardan çekilmiş görüntülerin incelendiğini ve hayvanın aslan ya da diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini açıkladı.
Termal kameralı dron ve fotokapanlarla taranan bölgede aslan bulunduğuna ilişkin somut bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. İlk ihbarın ardından gündeme gelen hayvanın özel bir mülkte beslenmiş olabileceği iddiaları ise Türkiye'de yırtıcı hayvan beslenmesine ilişkin yasal düzenlemeleri yeniden gündeme taşıdı.
Uzmanlar, bireysel olarak aslan beslenmesine izin verilmediğini belirtirken, yasağı ihlal edenlere uygulanabilecek cezaları açıkladı.
TERMAL KAMERALI DRON VE FOTOKAPANLARLA ARANDI
İhbarın ardından bölgede termal kameralı dron ve fotokapanlarla tarama çalışmaları gerçekleştirildi. Ancak yapılan incelemelerde aslan bulunduğuna ilişkin somut bir bulguya rastlanmadı.
ASLANIN ÖZEL MÜLKTE BESLENDİĞİ İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
İlk ihbarın ardından hayvanın bir vatandaş tarafından evde veya özel mülkte beslenmiş olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Aslanın yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği yönünde de iddialar gündeme gelmişti.
Ancak İstanbul Valiliğinin son açıklamasında, görüntülerdeki hayvanın aslan ya da diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Hayvanın bir evden kaçtığı veya yasa dışı yollarla getirildiği iddialarını doğrulayan somut bir bulgu açıklanmadı.
İSTANBUL'DA DAHA ÖNCE EVDE ASLAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ
İstanbul'da özel mülkte aslan beslenmesine ilişkin daha önce de olaylar yaşandı. 2020 yılında İranlı bir mankenin evinde yavru aslan ve piton ele geçirilmiş, hayvanlara el konulmuştu.
Geçmişte bazı suç örgütü üyelerinin de özel mülklerinde aslan beslediği iddiaları gündeme gelmişti. Sarıyer'deki ihbar, evlerde yırtıcı hayvan beslenmesinin yasal boyutunu yeniden tartışmaya açtı.
EVDE ASLAN BESLEMEK YASAL MI?
Türkiye'de aslan, yırtıcı ve tehlikeli yabani hayvanlar arasında yer alıyor. Mevzuat kapsamında bu tür hayvanların bireysel olarak evlerde veya özel mülklerde beslenmesine izin verilmiyor.
Yaban hayatı uzmanı veteriner Ahmet Emre Kütükçü, aslan gibi yırtıcı hayvanların yalnızca gerekli koşulları sağlayan hayvanat bahçelerinde barındırılabileceğini belirtti.
Kütükçü, şu ifadeleri kullandı:
"Aslan gibi yırtıcı bir hayvanın yasal mevzuatlar çerçevesinde bakılabileceği ortam ancak bir hayvanat bahçesi olabilir. Bunun için hayvanat bahçesi statüsü olması şart. Şahıslar özel olarak kendi mülklerinde, özel alanlarında bu tür bir hayvanı barındıramazlar, yasal olarak bakamazlar. Yani yasal olarak bunu sağlayamazsınız, izin alamazsınız"
ASLAN BESLEMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
ATV'nin haberine göre yırtıcı hayvanların yasal olarak barındırılabilmesi için kurumsal altyapının bulunması gerekiyor. Güvenlik standartlarına uygun kafesler, hayvanın hareket edebileceği yeterli alan, veteriner hekim desteği ve eğitimli personel bu koşulların başında geliyor.
Hayvanın temin edilmesinden taşınmasına ve barındırılmasına kadar bütün aşamaların resmi belgelerle yürütülmesi gerekiyor.
Kütükçü, bireysel olarak bu tür hayvanların beslenemeyeceğini belirterek, "Şahıs olarak bunu yapamazsınız. Bunlar ancak kurumsal altyapınızda olabilecek bir şey" dedi.
EVİNDE ASLAN BESLEYENE NE KADAR CEZA VERİLİYOR?
Evde veya özel mülkte aslan beslenmesine ilişkin yasağın ihlal edilmesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlara ilişkin açıklama yapan avukat Mustafa Zafer, 95 bin 589 lira idari para cezası kesilebildiğini belirtti.
Zafer, yırtıcı hayvan beslenmesine ilişkin yasal şartların yerine getirilmemesinin idari yaptırımlara neden olabileceğini ifade etti.
6 AYA KADAR HAPİS CEZASI DA GÜNDEME GELEBİLİR
Avukat Mustafa Zafer, yırtıcı hayvanın kontrol altında tutulmasında ihmal gösterilmesinin ayrıca cezai sorumluluk doğurabileceğini söyledi.
Zafer, ilgili koşulların oluşması halinde Türk Ceza Kanunu kapsamında 6 aya kadar hapis veya adli para cezası uygulanabileceğini belirtti.
Sarıyer'deki ihbara ilişkin son değerlendirmede aslan bulunduğunu doğrulayan somut bir bulguya rastlanmadığı açıklanırken, olay evde yırtıcı hayvan beslenmesinin doğurabileceği yasal sorumlulukları yeniden gündeme getirdi.