Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Çat merkezli sarsıntının saati, derinliği ve en yakın yerleşim yerleri açıklandı
Erzurum'un Çat ilçesinde 23 Kasım akşamı saat 20.22.58'de 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından merkez üssüne en yakın beş yerleşim yeri ile çevre illerin kilometre cinsinden mesafe bilgileri paylaşıldı.
Erzurum'un Çat ilçesinde akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23 Kasım 2026 tarihinde saat 20.22.58'de kaydedilen sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Moment büyüklüğü (MW) ölçeğine göre 3.9 olarak ölçülen depremin merkez üssü Çat ilçesi olarak belirlendi. Yerin 7 kilometre altında oluşan sarsıntının ardından, merkez üssüne en yakın yerleşim birimleri ile çevre illerin mesafe bilgileri de paylaşıldı.
SARSINTININ MERKEZİNE EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ
Depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yerinin 4'ü Erzurum'un Aşkale ilçesi sınırları içinde bulunuyor. Merkeze en yakın nokta, 2.46 kilometre mesafedeki Aşkale'ye bağlı Başbudak oldu.
Merkez üssüne en yakın 5 yerleşim merkezi ve mesafeleri şöyle sıralandı:
|Yerleşim yeri (İlçe / İl)
|Uzaklık (km)
|Başbudak (Aşkale / Erzurum)
|2.46
|Haydarhacı (Aşkale / Erzurum)
|4.74
|Kalecik (Aşkale / Erzurum)
|5.11
|Elmapınar (Çat / Erzurum)
|5.66
|Ovacık (Aşkale / Erzurum)
|5.67
ÇEVRE İLLERİN MERKEZ ÜSSÜNE UZAKLIKLARI
Sarsıntının gerçekleştiği noktaya en yakın il 57.71 kilometre mesafeyle Erzurum oldu. Erzurum'un ardından depremin merkezine en yakın diğer 4 il ve mesafeleri ise şu şekilde ölçüldü:
|İl
|Merkez üssüne uzaklık (km)
|Erzurum
|57.71
|Bayburt
|74.85
|Bingöl
|89.68
|Erzincan
|102.52
|Tunceli
|115.90