Erzurum'un Çat ilçesinde akşam saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23 Kasım 2026 tarihinde saat 20.22.58'de kaydedilen sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Moment büyüklüğü (MW) ölçeğine göre 3.9 olarak ölçülen depremin merkez üssü Çat ilçesi olarak belirlendi. Yerin 7 kilometre altında oluşan sarsıntının ardından, merkez üssüne en yakın yerleşim birimleri ile çevre illerin mesafe bilgileri de paylaşıldı.

SARSINTININ MERKEZİNE EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ

Depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yerinin 4'ü Erzurum'un Aşkale ilçesi sınırları içinde bulunuyor. Merkeze en yakın nokta, 2.46 kilometre mesafedeki Aşkale'ye bağlı Başbudak oldu.

Merkez üssüne en yakın 5 yerleşim merkezi ve mesafeleri şöyle sıralandı:

Yerleşim yeri (İlçe / İl) Uzaklık (km) Başbudak (Aşkale / Erzurum) 2.46 Haydarhacı (Aşkale / Erzurum) 4.74 Kalecik (Aşkale / Erzurum) 5.11 Elmapınar (Çat / Erzurum) 5.66 Ovacık (Aşkale / Erzurum) 5.67

ÇEVRE İLLERİN MERKEZ ÜSSÜNE UZAKLIKLARI

Sarsıntının gerçekleştiği noktaya en yakın il 57.71 kilometre mesafeyle Erzurum oldu. Erzurum'un ardından depremin merkezine en yakın diğer 4 il ve mesafeleri ise şu şekilde ölçüldü:

İl Merkez üssüne uzaklık (km) Erzurum 57.71 Bayburt 74.85 Bingöl 89.68 Erzincan 102.52 Tunceli 115.90