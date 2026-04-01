Türkiye'den sonra Yunanistan'da sosyal medya kararı: 15 yaş altına yasak

Türkiye'nin sosyal medyada 15 yaş sınırı için attığı adımlar birçok ülkeyi harekete geçirdi. Son karar Ankara'nın savunma sanayinde attığı her adımı yakından takip eden Atina yönetiminden geldi. Yunanistan'da 15 yaş altı çocuklar için sanal medyayı yasaklanacağı açıklandı.

  • Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 15 yaş ve altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını duyurdu.
  • Miçotakis yasağın gerekçesi olarak sosyal medya kullanımı nedeniyle artan kaygı bozukluğu, uyku problemleri ve çevrim içi platformlara bağımlılığı gösterdi.
  • Yunanistan Başbakanı, bu adımla Avrupa Birliği'ni aynı yönde harekete geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.
  • Miçotakis, ebeveynlerin çocuklarının iyi uyumadığı, kolayca strese girdiği ve sürekli telefonla meşgul olduğu şikayetlerini aktardı.

ANKARA ÖNCÜ ATİNA İKİNCİ

Türkiye'nin dijital dünyada çocukları korumak için attığı tarihi adımlar sonrası birçok ülkeyi harekete geçirdi. Son olarak Ankara'nın savunma sanayinde attığı her adımı yakından takip eden Atina yönetiminden geldi.

MİÇOTAKİS 15 YAŞ ALTINA YASAĞI AÇIKLADI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 15 yaş ve altındaki çocukların sanal medyaya erişimlerinin yasaklanacağını duyurdu.

BİRÇOK KÜÇÜK ÇOCUK BANA KIZACAK

Yasak gerekçesi olarak sanal medya kullanımı nedeniyle yükselen kaygı bozukluğu oranlarını, uyku problemlerini ve çevrim içi platformlara olan bağımlılıkları gösteren Miçotakis, "Zor ama gerekli bir adım atmaya karar verdik. Amacımız Avrupa Birliği'ni bu yönde itmek. Eminim ki, birçok küçük çocuk bana kızacak. Eğer sizin yaşınızda olsaydım belki ben de aynı şekilde hissederdim, ama bizim rolümüz hoş görünmek değil. Size karşı dürüst olmak istiyorum. Son yıllarda birçok ebeveynle konuştum ve hepsi bana aynı şeyi söylüyor, çocuklarının iyi uyumadığını, kolayca strese girdiğini ve sürekli cep telefonlarıyla meşgul olduğunu söylüyorlar. Çocukların zihni dinlenmiyor" ifadelerini kullandı.

Fransa dijital zorbalığa cephe aldı:15 yaşından küçüğe sanal medya yasağı | Hangi ülkeler kısıtlıyor? Sıra Türkiye'de
Bakan Göktaş yeni düzenlemeye ilişkin konuştu: Sosyal ağlar 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
