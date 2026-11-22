HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağı için hazırladığı Görev Planlama Yazılımı'nın proje kapsamındaki kabul süreçlerini başarıyla tamamladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde uzun yıllardır kullanılan Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Sistemi'nin HÜRKUŞ platformuna özel olarak uyarlanmasıyla pilot eğitimlerinde ve uçuş hazırlıklarında dijital kabiliyetler artırılacak. Yeni sistem, görev öncesi planlamadan uçuş sonrası değerlendirmeye kadar birçok aşamada kullanılacak.

HAVELSAN, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağı için hazırladığı Görev Planlama Yazılımı'nın kabul süreçlerini tamamladı. (Foto: DHA) HAVELSAN'DAN HÜRKUŞ PROJESİNDE KRİTİK ADIM HAVELSAN, HÜRKUŞ Projesi kapsamında geliştirilen Görev Planlama Yazılımı'nın kabul süreçlerinin tamamlandığını açıkladı. TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağına yönelik yazılım, uçuş görevlerinin daha etkin planlanmasını ve eğitim süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesini sağlayacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun yıllardır aktif olarak kullandığı Filo Seviyesi Görev Planlama Sistemi, HÜRKUŞ'un ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştiriliyor.