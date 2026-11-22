Türk savunma sanayisinde kritik başarı! HÜRKUŞ'a yerli görev planlama yazılımı: HAVELSAN kabul süreçlerini tamamladı
Türk savunma sanayisinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. HAVELSAN, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağı için hazırlanan Görev Planlama Yazılımı'nın kabul süreçlerinin tamamlandığını duyurdu. Rota optimizasyonu, yakıt tüketimi analizi, hava durumu entegrasyonu ve acil durum senaryolarını dijital ortamda değerlendiren sistem, pilotların uçuş hazırlıklarını kolaylaştıracak. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ile tam entegre çalışabilen yazılım, internet veya ağ bağlantısı olmadan da kullanılabilecek.
HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağı için hazırladığı Görev Planlama Yazılımı'nın proje kapsamındaki kabul süreçlerini başarıyla tamamladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde uzun yıllardır kullanılan Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Sistemi'nin HÜRKUŞ platformuna özel olarak uyarlanmasıyla pilot eğitimlerinde ve uçuş hazırlıklarında dijital kabiliyetler artırılacak. Yeni sistem, görev öncesi planlamadan uçuş sonrası değerlendirmeye kadar birçok aşamada kullanılacak.
HAVELSAN'DAN HÜRKUŞ PROJESİNDE KRİTİK ADIM
HAVELSAN, HÜRKUŞ Projesi kapsamında geliştirilen Görev Planlama Yazılımı'nın kabul süreçlerinin tamamlandığını açıkladı.
TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağına yönelik yazılım, uçuş görevlerinin daha etkin planlanmasını ve eğitim süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesini sağlayacak.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun yıllardır aktif olarak kullandığı Filo Seviyesi Görev Planlama Sistemi, HÜRKUŞ'un ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştiriliyor.
PİLOTLARIN EĞİTİM SÜRECİNE DOĞRUDAN KATKI SAĞLAYACAK
Geliştirilen sistem, savaş uçaklarından farklı olarak eğitim odaklı hava platformlarının gereksinimlerine uygun kabiliyetler sunuyor.
Özellikle uçuş sonrasında gerçekleştirilen görev değerlendirmeleri, pilotların eğitim performanslarının analiz edilmesine imkân tanıyor.
Görev sonrası değerlendirme (debriefing) kabiliyetleri sayesinde pilotların uçuş süreçleri incelenerek gelişimlerine doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor.
ROTA, YAKIT VE HAVA DURUMU TEK SİSTEMDE
HAVELSAN tarafından geliştirilen Görev Planlama Yazılımı, uçuş öncesindeki kritik parametreleri dijital ortamda işleyebiliyor. Sistem kapsamında rota optimizasyonu, yakıt tüketimi analizi, hava durumu entegrasyonu ve acil durum senaryoları değerlendiriliyor.
Bu kabiliyetler sayesinde uçuş hazırlıklarının dijitalleştirilmesi ve operasyonel planlama süreçlerinin daha etkin yürütülmesi sağlanıyor.
UÇUŞ HAZIRLIKLARINDA HIZLI VE HATASIZ KARAR İMKÂNI
Görev Planlama Yazılımı, pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin operasyonel süreçlerde daha hızlı ve hatasız kararlar almasına katkıda bulunacak. Sistemle birlikte eğitim faaliyetlerinde ve olası saha operasyonlarında zaman yönetiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.
Uçuş öncesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin tek bir dijital altyapı üzerinden değerlendirilmesi, görev hazırlıklarının daha verimli gerçekleştirilmesine imkân sunacak.
HAVA KUVVETLERİ BİLGİ SİSTEMİ İLE TAM ENTEGRASYON
HAVELSAN'ın geliştirdiği yazılım, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile tam entegre çalışabiliyor. Bu entegrasyon sayesinde hava görev emirleri, hava sahası bilgileri ve meteorolojik veriler doğrudan görev planlama süreçlerinde kullanılabiliyor.
Sistem, farklı kaynaklardan elde edilen operasyonel bilgileri bir araya getirerek uçuş görevlerinin planlanmasına destek veriyor.
AĞ BAĞLANTISI OLMADAN DA ÇALIŞABİLECEK
HÜRKUŞ için geliştirilen Görev Planlama Yazılımı'nın önemli özelliklerinden biri de ağdan bağımsız kullanım kabiliyeti oldu. Yazılım, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ile entegre çalışmasının yanı sıra standalone (bağımsız) kullanım özelliğine de sahip. Bu sayede sistem, ağ bağlantısının bulunmadığı ortamlarda da görev planlama faaliyetlerinin yürütülmesine imkân tanıyor.
HAVELSAN'ın kabul süreçlerini tamamladığı Görev Planlama Yazılımı, HÜRKUŞ'un pilot eğitimlerinden operasyonel hazırlıklarına kadar uzanan süreçlerde kullanılabilecek dijital altyapısını güçlendirecek.