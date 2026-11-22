HGS icralarına soruşturma: Suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılıyor
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek için peşi sıra adımlar geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya el atarken, HGS icra takipleriyle ilgili iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. HGS icralarına soruşturma başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya el atarken, özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlar kapsamında başlattığı avukatlık ve icra uygulamaları durduruldu.
Yeni yasal düzenlemeler tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takipleri uygulanmayacağı bildirildi.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
HGS icra takipleriyle ilgili iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.
HGS icralarında haksız kazanç iddiası
Adalet Bakanı Akın Gürlek, HGS icra takipleriyle ilgili iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, "Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz" açıklamasını yaptı.
Bakan Gürlek'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.
Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.
Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz.
Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir"