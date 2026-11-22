Son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları ve yüksek tutarlı icra dosyaları tartışmaları da beraberinde getirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya el atarken, özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlar kapsamında başlattığı avukatlık ve icra uygulamaları durduruldu.

HGS icra takipleri durduruldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





Yeni yasal düzenlemeler tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takipleri uygulanmayacağı bildirildi.



BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ



HGS icra takipleriyle ilgili iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

HGS icralarında haksız kazanç iddiası Yeni yasal düzenlemeler tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takipleri uygulanmayacağı bildirildi.HGS icra takipleriyle ilgili iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, HGS icra takipleriyle ilgili iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, "Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, HGS icra takipleriyle ilgili iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek,açıklamasını yaptı.