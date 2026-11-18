Terörsüz Türkiye'ye "YENİ" takoz! Özgür Özel komisyonuna üye vermeyecek
Yeni Parti, Meclis çatısı altında kurulacak olan ve PKK'nın silah bırakma sürecini kayıt altına alıp MGK'yı bilgilendirmesi planlanan İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararı aldı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu işte olmamızı isteyenler önce verdikleri sözü tutacak" diyerek pazarlığa kalkıştı.
Kurtulmuş son olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki parti grubunda ziyaret etti.
Ziyaret sonrası Yeni Parti'nin TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak izleme komisyonuna üye vermeme kararı aldığı açıklandı.
ÖZGÜR ÖZEL PAZARLIĞA KALKTI
İç cepheyi tahkim edecek olan hayati bir süreci pazarlık meselesi haline getiren Özel, "Bu işte olmamızı isteyenler önce verdikleri sözü tutacak" demekle yetindi.
Özgür Özel, mutlak butlan kararından önce CHP'nin başındayken de Terörsüz Türkiye komisyonunun oluşturduğu İmralı heyetine üye vermemişti.
VEKİL SAYISINA GÖRE ÜYE
Milli Dayanışma Komisyonu'nda olduğu gibi partilerin milletvekili sayılarına göre üye vermesi bekleniyor.
Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.
KASIM SONU, KANDİL'İN SONU!
Takvim.com.tr, sahadan gelen veriler ışığında silah bırakma için öne çıkan tarihin kasım sonu olduğunu haftalardır yazıyor.
Bilindiği üzere Milli Güvenlik Kurulu da aynı tarihlerde toplanacak.