TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) Ziyaret sonrası Yeni Parti'nin TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak izleme komisyonuna üye vermeme kararı aldığı açıklandı. ÖZGÜR ÖZEL PAZARLIĞA KALKTI İç cepheyi tahkim edecek olan hayati bir süreci pazarlık meselesi haline getiren Özel, "Bu işte olmamızı isteyenler önce verdikleri sözü tutacak" demekle yetindi.

Meclis çatısı altında İzleme Komisyonu kuruluyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





VEKİL SAYISINA GÖRE ÜYE



Milli Dayanışma Komisyonu'nda olduğu gibi partilerin milletvekili sayılarına göre üye vermesi bekleniyor.



Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.