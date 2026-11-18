Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı hakimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Mustafa Yazıcı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı.Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı'nın ifade işlemleri başladı
MUSTAFA YAZICI HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırılan Mustafa Yazıcı, adliyeye geldi.
Mustafa Yazıcı, savcılıktaki işlemlerinin ardından 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiriyle hakimliğe sevk edildi.
Yazıcı'nın tek hissedarı olduğu Adil Varlık Yönetim A.Ş.'ye dün kayyum atanmıştı.
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