Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 3'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada gerekçeli kararın ayrıntıları belli oldu. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 2 bin 130 sayfalık gerekçeli kararda, belediye ihalelerindeki usulsüzlük iddiaları, sanıklar arasındaki ilişkiler, örgüt suçlamaları ve sahtecilik iddialarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Mahkeme, bazı ihalelerde aynı veya bağlantılı şirketlerin sürece dahil edilmesinin şüphe oluşturduğunu belirtirken, örgüt suçunun varlığı için gerekli koşulların oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında bu suçlamalardan beraat kararı verildiğini açıkladı.

Aziz İhsan Aktaş davasında 2 bin 130 sayfalık gerekçeli karar. 43 EYLEM İHALE VE SAHTECİLİK SUÇLAMALARINI KAPSIYOR Mahkeme, dava dosyasının kapsamı nedeniyle gerekçeli kararın hazırlanmasında izlenen yönteme ilişkin açıklama yaptı. Kararda, ilk 43 eylemin ihaleye fesat karıştırma ve sahtecilik suçlarına, sonraki eylemlerin ise rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlamalarına ilişkin olduğu belirtildi. Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: "İlk 43 eylem 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'sahtecilik' suçlarına ilişkin olup sonrasındaki eylemler 'rüşvet, aklama ve haksız mal edinme' suçlarına yöneliktir. Gerekçeli kararda ilgili eylemlerdeki suç tipine uygun olarak mevzuat, öğreti ve içtihatlarla kabul gören ilkeler doğrultusunda, mahkememizce kabul edilen ölçütlere ilişkin öncelikle genel olarak değerlendirme yapılmış olup, dosyanın kapsamlı olması itibariyle tekrara mahal vermemek adına ilgili eylemlere ilişkin gerekçelerde gerekli görüldüğü takdirde ana gerekçelere atıf yapmakla yetinilmiştir." Kararda, iddianamedeki sıralamaya uygun şekilde iddia ve savunma özetleri, deliller, delillerin değerlendirilmesi ve hükme ilişkin gerekçelerin ele alındığı aktarıldı. Beşiktaş Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma suçlamalarında ise aynı sanıkların birden fazla eylemde yer alması nedeniyle savunmaların toplu olarak değerlendirildiği belirtildi. Mahkeme bu durumu, "Ancak Beşiktaş Belediyesine ilişkin ihaleye fesat karıştırma suçlarında, aynı sanıklar birçok eylemde yer aldığından tekrara mahal vermemek adına sanık savunma özetlerine başta toplu olarak yer verilmiş olup akabinde diğer hususlar değerlendirilmiştir." sözleriyle açıkladı.