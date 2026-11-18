Aziz İhsan Aktaş davasında gerekçeli karar! İhalelerdeki şüpheli işlemler tek tek sıralandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 200 sanık hakkında verilen kararın 2 bin 130 sayfalık gerekçesi ortaya çıktı. Mahkeme, bazı belediye ihalelerinde şüphe oluşturan işlemlere dikkat çekerken, örgüt suçlamalarından verilen beraat kararlarının gerekçelerini de açıkladı. Kararda, ihaleye fesat karıştırma suçuna ilişkin ceza artırımlarından sahtecilik iddialarına kadar birçok kritik ayrıntıya yer verildi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 3'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada gerekçeli kararın ayrıntıları belli oldu.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 2 bin 130 sayfalık gerekçeli kararda, belediye ihalelerindeki usulsüzlük iddiaları, sanıklar arasındaki ilişkiler, örgüt suçlamaları ve sahtecilik iddialarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.
Mahkeme, bazı ihalelerde aynı veya bağlantılı şirketlerin sürece dahil edilmesinin şüphe oluşturduğunu belirtirken, örgüt suçunun varlığı için gerekli koşulların oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında bu suçlamalardan beraat kararı verildiğini açıkladı.
43 EYLEM İHALE VE SAHTECİLİK SUÇLAMALARINI KAPSIYOR
Mahkeme, dava dosyasının kapsamı nedeniyle gerekçeli kararın hazırlanmasında izlenen yönteme ilişkin açıklama yaptı.
Kararda, ilk 43 eylemin ihaleye fesat karıştırma ve sahtecilik suçlarına, sonraki eylemlerin ise rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlamalarına ilişkin olduğu belirtildi.
Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:
"İlk 43 eylem 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'sahtecilik' suçlarına ilişkin olup sonrasındaki eylemler 'rüşvet, aklama ve haksız mal edinme' suçlarına yöneliktir. Gerekçeli kararda ilgili eylemlerdeki suç tipine uygun olarak mevzuat, öğreti ve içtihatlarla kabul gören ilkeler doğrultusunda, mahkememizce kabul edilen ölçütlere ilişkin öncelikle genel olarak değerlendirme yapılmış olup, dosyanın kapsamlı olması itibariyle tekrara mahal vermemek adına ilgili eylemlere ilişkin gerekçelerde gerekli görüldüğü takdirde ana gerekçelere atıf yapmakla yetinilmiştir."
Kararda, iddianamedeki sıralamaya uygun şekilde iddia ve savunma özetleri, deliller, delillerin değerlendirilmesi ve hükme ilişkin gerekçelerin ele alındığı aktarıldı.
Beşiktaş Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma suçlamalarında ise aynı sanıkların birden fazla eylemde yer alması nedeniyle savunmaların toplu olarak değerlendirildiği belirtildi.
Mahkeme bu durumu, "Ancak Beşiktaş Belediyesine ilişkin ihaleye fesat karıştırma suçlarında, aynı sanıklar birçok eylemde yer aldığından tekrara mahal vermemek adına sanık savunma özetlerine başta toplu olarak yer verilmiş olup akabinde diğer hususlar değerlendirilmiştir." sözleriyle açıkladı.
ÖRGÜT SUÇLAMALARINDAN BERAATİN GEREKÇESİ AÇIKLANDI
Gerekçeli kararın dikkat çeken bölümlerinden biri, sanıkların örgüt kurma, yönetme, üyelik ve örgüte yardım suçlamalarından beraat etmelerine ilişkin değerlendirmeler oldu.
Mahkeme, sanıklar arasındaki akrabalık ilişkileri, ticari bağlantılar ve bazı eylemlerde birlikte hareket edildiğine yönelik delilleri Yargıtay içtihatları doğrultusunda inceledi.
Ancak bu ilişkilerin, suç örgütünün varlığını ortaya koymak için aranan hukuki koşulları karşılamadığı sonucuna ulaşıldı.
Kararda şu ifadeler kullanıldı:
"Her ne kadar bir kısım sanıklar arasında 'akrabalık ilişkisi' olması, bir kısım sanıklar ve eylemler yönünden 'iştirak iradesi olduğuna dair deliller' bulunmakla birlikte, sanık Aziz İhsan Aktaş'ın bazı eylemlerde 'kendisine ait olmayan firmalar' yönünden olaylara dahlinin bulunması ve akrabalık ilişkisi kapsamında 'firma sahibi diğer sanıklar üzerinde etkisi' bulunsa da, emsal içtihatlar uyarınca aranan, 'suç işlemek amacıyla bir araya gelme, bu doğrultuda süreklilik ve devamlılık arz edecek şekilde hareket edildiği, emir komuta zinciri, hiyerarşik bağ, örgütün üye ve unsurlarının atılı suçları işlemeye elverişli olması' gibi unsurlar somut olayda bulunmamaktadır."
Mahkeme, örgüt suçunun oluşabilmesi için gerekli olan süreklilik, hiyerarşik yapı ve emir-komuta ilişkisini ortaya koyan somut delillerin bulunmadığını belirtti.
Özellikle tape kayıtları, görüntüler, telefon incelemeleri, etkin pişmanlık ve tanık beyanları gibi delillerin örgüt yapılanmasını ortaya koyacak nitelikte olmadığı ifade edildi.
ŞİRKETLERİN KURULUŞ TARİHLERİ DE İNCELENDİ
Mahkeme, suç örgütü iddialarını değerlendirirken dava dosyasında adı geçen şirketlerin kuruluş tarihleri ve faaliyet alanlarını da mercek altına aldı.
Kararda, "Sanıkların suç işlemek için bir araya geldiklerine dair somut anlatım ve bu anlatımı destekleyici deliller bulunmadığı, dava konusu şirketlerin hepsinin farklı tarihlerde ve farklı kişiler tarafından kurulduğu, bu şirketlerin bir kısmı davaya da yansıyan birçok yasal faaliyetlerinin de bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İddianamede isimleri sıkça geçen iki firmanın 2006 ve 2007 yıllarında kurulduğu, diğer şirketlerin ise farklı tarihlerde faaliyete başladığı belirtildi.
Şirketlerin "suç işlemek amacıyla kurulup sanıkların bu şekilde bir araya geldikleri" yönünde delil bulunmadığı kaydedildi.
Mahkeme, "kriterleri karşılayan bir örgütün varlığından bahsedilmeyeceği" değerlendirmesi doğrultusunda tüm sanıkların "örgüt kurma, yönetme, örgüt üyeliği ve örgüte yardım" suçlarından beraatlerine karar verdi.
Öte yandan, bazı ihalelerin usule uygun bulunması nedeniyle beraat hükümleri kurulduğu, usule uygun olduğu değerlendirilen bazı ihalelerin de kamu davasına dahil edilmediği aktarıldı. Buna ilişkin belgelerin dava dosyasında bulunduğu belirtildi.
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNDA CEZALAR NEDEN ARTIRILDI?
Gerekçeli kararda, ilk 43 eylem kapsamında değerlendirilen ihaleye fesat karıştırma suçuna ilişkin ceza artırımlarının nedenleri de açıklandı.
Mahkeme, sanıkların eylemlerini ayrı ayrı ele alırken özellikle kamu görevlilerinin belediyelerdeki yetkilerini, görev tanımlarını, ihalelerde üstlendikleri rolleri, eylem sayılarını ve savunmalarını değerlendirdi.
Kararda, "ihaleye fesat karıştırma" suçunun mağdurunun "toplumu oluşturan herkes" olduğu belirtildi.
Sanıkların "bir suç işleme kararının icrası" kapsamında farklı zamanlarda üzerlerine atılı suçu gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı ifade edildi.
Birden fazla ihaleye fesat karıştırma eylemi nedeniyle sanıkların ayrı ayrı cezalandırılması talep edilmesine rağmen mahkeme, zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını uygun buldu.
Bu doğrultuda ceza artırımlarında sanıkların eylem sayıları dikkate alındı ve farklı oranlarda artırım yapıldı.
BELEDİYE İHALELERİNDE ŞÜPHE OLUŞTURAN İŞLEMLER
Mahkemenin gerekçeli kararında, belediyeler tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde dikkat çeken uygulamalar sıralandı.
İncelenen eylemlerde aynı veya bağlantılı firmaların ihalelere davet edildiği, sanıklar ya da yakınlarına ait şirketlerin ihalelere katıldığı ve yaklaşık maliyet tekliflerinin de yine bağlantılı firmalardan alındığı belirtildi.
Mahkeme, şüphe oluşturan işlemleri şu sözlerle değerlendirdi:
"Bir kısım ihalelerde, her bir iş grubunun ayrı ayrı firmalardan da temin edilebilecek durumda olmasına rağmen ihalenin kısmi teklife kapalı olması, her yıl düzenli olarak yürütülen hizmetlere ilişkin daha istisnai bir usul olan pazarlık usulü ile ihale yapılması, faaliyet ya da uzmanlık alanı olmayan firmalardan teklif alınması, ihalelere davet edilmesi gibi hususlar genel olarak şüphe oluşturmaktadır."
ŞÜPHE TEK BAŞINA MAHKUMİYET İÇİN YETERLİ BULUNMADI
Kararda, ihalelerde şüphe oluşturan işlemler bulunmasına rağmen bunların tek başına mahkumiyet kararı verilmesi için yeterli olmadığı vurgulandı.
Mahkeme, sanıklara yöneltilen eylemlerin "ihaleye fesat karıştırma" suçunu oluşturduğunu ortaya koyacak yeterli yan delilin bulunmadığı durumlarda yalnızca genel kabul ve şüpheyle mahkumiyet hükmü kurulamayacağını belirtti.
Her ihalenin ve eylemin kendine özgü özellikleri bulunduğuna dikkat çekilen kararda, bütün ihaleler hakkında genel ve sanıklar aleyhine değerlendirme yapılmasının hukuka uygun olmadığı ifade edildi.
Bununla birlikte maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için benzer durumdaki eylemlere "bir bütün olarak bakılması gerektiği" kaydedildi.
Bazı ihalelerde yaklaşık maliyetlerin sahte düzenlendiğine ilişkin iddiaların da incelendiği kararda, belgelerin firma yetkilileri ve sahiplerinin rızaları dahilinde oluşturulduğunun anlaşıldığı belirtildi.
Mahkeme, yeterli yan delil bulunan ihalelerde mahkumiyet yönünde değerlendirme yaparken, sanıklar lehine hususların bulunduğu diğer ihalelerde beraat kararı verdi.
SAHTECİLİK İDDİALARINDA FOTOKOPİ DETAYI
Gerekçeli kararda, resmi ve özel belgede sahtecilik suçlamalarına ilişkin incelemelerde karşılaşılan delil sorunlarına da dikkat çekildi.
Mahkeme, dava dosyasındaki belgelerin önemli bölümünün fotokopi olduğunu, bazı belgelerin asıllarına ise soruşturma aşamasından itibaren ulaşılamadığını belirtti.
Belge asıllarının temin edilememesi nedeniyle bilirkişi incelemelerinin fotokopiler üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.
İlgili kurumlarla defalarca yazışma yapılmasına rağmen belgelerin önemli bir kısmının asıllarının elde edilemediği ifade edildi.
Ayrıca yaklaşık maliyetlere ilişkin belgelerin firma yetkilileri ve sahiplerinin rızaları dahilinde düzenlendiği, emsal içtihatlara göre bu durumda "belgede sahtecilik" suçunun oluşmadığı değerlendirildi.
50. EYLEM DIŞINDA SAHTECİLİK SUÇUNDAN BERAAT
Mahkeme, belgelerin asıllarının bulunamaması, eldeki belgelerin suret niteliğinde olması, belgeler hakkında somutlaştırma yapılamaması ve firma sahiplerinin rızasıyla düzenlenmesi gibi hususları birlikte ele aldı.
Gerekçeli kararda, sahtecilik suçlamalarından verilen beraat kararlarının dayanağı şu ifadelerle açıklandı:
"Belge asıllarının temin edilememesi ve temin edilen belgelerin suret niteliğinde olduğu ve belgelere ilişkin somutlaştırma yapılamaması, belgelerin firma sahibi olan ilgili kişilerin rızaları dahilinde oluşturulmuş olması ve tüm hususların birlikte değerlendirilmesinde atılı suçun unsurları oluşmadığı kanaatiyle, farklı özellik taşıyan ve ilgili kısımda detaylıca açıklanan 50. eylem haricinde tüm eylemlere ilişkin resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir."
Mahkeme, dosyada farklı özellik taşıdığı belirtilen 50. eylemi ayrı değerlendirirken, diğer eylemler bakımından resmi ve özel belgede sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığına hükmetti.