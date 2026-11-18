İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevinden istifa eden Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulundu.

Başsavcılık, soruşturma izni talebini içeren yazıyı Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdi.

KAVCIOĞLU İSTİFA ETMİŞTİ

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 11 Kasım 2026'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla fon kriziyle ilgili kendisi ve kurum hakkında çıkan iddialar nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini duyurdu. Kavcıoğlu, kararını "Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için" aldığını belirterek görevinden istifa etti.