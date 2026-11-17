Sermaye piyasası soruşturmasında Adil Katılım Bankası dahil 4 şirkete TMSF kayyum atandı
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, hayatını kaybeden Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerin kontrolündeki şirketler üzerinden kaynak aktarımı, fon manipülasyonu ve suç gelirlerinin aklandığı iddiaları üzerine Adil Katılım Bankası ile 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adil Katılım Bankası ile 3 şirketin yönetim ve idare yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.
Soruşturmada, hayatını kaybeden Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişiler tarafından kontrol edildiği belirtilen şirketler üzerinden kaynak aktarımı yapıldığı, fon manipülasyonu gerçekleştirildiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.
Söz konusu iddialar kapsamında Adil Katılım Bankası ile 3 şirkete TMSF yönetim kayyumu olarak atandı. Banka ve şirketlerin yönetim ve idare yetkileri TMSF'ye geçti.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel