İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adil Katılım Bankası ile 3 şirketin yönetim ve idare yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Soruşturmada, hayatını kaybeden Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişiler tarafından kontrol edildiği belirtilen şirketler üzerinden kaynak aktarımı yapıldığı, fon manipülasyonu gerçekleştirildiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.

Söz konusu iddialar kapsamında Adil Katılım Bankası ile 3 şirkete TMSF yönetim kayyumu olarak atandı. Banka ve şirketlerin yönetim ve idare yetkileri TMSF'ye geçti.

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Ali Emre Ballı

TMSF