Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı ifade verecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında iş adamı Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldı.
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Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı ifadeye çağırıldı.
Aynı zamanda Hayati Yazıcı'nın oğlu olan Mustafa Yazıcı'nın ifadesi alınacak.
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