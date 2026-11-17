KUNDAKLAMAYI ESKİ ORTAĞI PLANLAMIŞ

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, kundaklamanın vinç sahibinin eski ortağı tarafından planlandığı ve iki şüphelinin bu kişi tarafından tutulduğu belirlendi.

Şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan plastik şişeyle yakıt aldıkları, ardından maskelerini takarak vinci ateşe verdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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