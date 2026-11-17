Hatay’da vinci kundaklayan maskeli 2 şüpheli tutuklandı! Planın arkasından eski ortak çıktı
Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeki vinci benzin dökerek ateşe veren maskeli 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Kundaklamanın, vinç sahibinin eski ortağı tarafından planlandığı belirlendi.
Olay, 9 Kasım günü saat 03.00 sıralarında Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki vincin yanması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzlerini maskeyle gizleyen 2 kişinin vince benzin dökerek yangını çıkardığını tespit etti.
Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen B.F. ve M.S., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KUNDAKLAMAYI ESKİ ORTAĞI PLANLAMIŞ
Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, kundaklamanın vinç sahibinin eski ortağı tarafından planlandığı ve iki şüphelinin bu kişi tarafından tutulduğu belirlendi.
Şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan plastik şişeyle yakıt aldıkları, ardından maskelerini takarak vinci ateşe verdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.