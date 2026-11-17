Fon soruşturmasında yeni dalga: 26 şüpheliden 7'si tutuklandı! 19 kişiye adli kontrol kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yeni dalga operasyonda 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı.
FON SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında 7'si tutuklama talebiyle sevk edilen toplam 26 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik talep doğrultusunda Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan'ın tutuklanmasına karar verdi.
19 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Diğer 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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