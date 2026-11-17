DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan İzleme Komisyonu'nun yakında kurulacağını söyledi (Foto: AA)







"İZLEME KOMİSYONU BİR AN ÖNCE KURULMALI"



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İzleme Komisyonu çalışmalarına ilişkin partisinin grup toplantısında konuştu.



Bakırhan, "Çerçeve yasanın uygulanması ve İzleme Komisyonu'nun bir an önce kurulması gerektiğini Sayın Kurtulmuş'a anlattık. Bu komisyon sadece süreci izleyen bir yapı olmamalı; taraflarla görüşmeli, kamuoyunu bilgilendirmeli, sivil toplumun dahil olmasını sağlamalıdır. Yine toplumsal barışın inşasına da katkı sağlamalıdır" dedi.



"ÜÇÜNCÜ AŞAMANIN İÇERİSİNDEYİZ, DÖRDÜNCÜ AŞAMANIN İSE KAPISINDAYIZ"



Terörsüz Türkiye sürecinin kendi nazarında 4 aşamadan oluştuğunu söyleyen Bakırhan şu ifadeleri kullandı:



Açık açık söyleyeyim bu süreç 4 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama silahların susmasıydı. Silahlar sustu, çatışmalar sona erdi. Bu aşama gerçekleşti.



İkinci aşama ise diyalog ve müzakere zemininin kurulabilmesiydi. Bugün konuşabiliyoruz, görüşebiliyoruz hem de tüm olumsuzluklara rağmen bunu sürdürüyoruz. Üçüncü aşama hukuki ve siyasi çerçevenin oluşturulmasıdır. Bu konuda Meclis'te bir komisyon kuruldu, eksik de olsa bir yasa kabul edildi ve neticede istenen düzeyde olmasa da bir ilerlemenin olduğunu kabul etmek gerekir.



Dördüncü aşama ise demokratik siyasetin önünün açılması, temel hak ve özgürlüklerin sağlanmasıdır. İşte önümüzdeki iş budur. Yani ilk iki aşamayı geride bıraktık. Üçüncü aşamanın içerisindeyiz, dördüncü aşamanın ise kapısındayız.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KURULACAK"



Bakırhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un geçen hafta partisine gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirerek, "Önümüzdeki günlerde İzleme Komisyonu'nun kurulmasını ve çalışmalara başlamasını bekliyoruz" dedi.