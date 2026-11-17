Rapora göre, bu eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 2,8 artıran İstanbul Havalimanı hizmet verdiği 7,85 milyon yolcuyla Avrupa'nın en işlek havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı yolcu sayısında, Sabiha Gökçen Havalimanı büyümede Avrupa'nın zirvesinde (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE

İstanbul Havalimanı'nı 7,18 milyon yolcu ile Londra Heathrow, 6,31 milyon yolcu ile Madrid, 6,22 milyon yolcu ile Paris Charles de Gaulle ve 6,21 milyon yolcu ile Amsterdam havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise "40 milyon üstü yolcu kapasiteli büyük havalimanları" kategorisinde eylülde ağırladığı 4,79 milyon yolcu ve yüzde 8,4 büyüme oranıyla "Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı" oldu.

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