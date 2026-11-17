İsrail casusları için iddianame hazır! 20’şer yıl hapis istendi

Kanser tedavisinde ileri teknoloji Türkiye'de: Bakan Memişoğlu proton cihazı için tarih verdi

Gebze'de 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı