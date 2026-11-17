MHP lideri Bahçeli TBMM kürsüsünden seslendi: "Kenetlenerek küresel emperyalizme karşı koymak mümkündür"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin Türkiye'nin uluslararası diplomasideki gücünü pekiştirdiğini belirten Bahçeli, zirvede ortaya koyduğu hedeflerden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Konuşmasında küresel çatışmalara ve iç cephe dayanışmasının önemine de değinen Bahçeli, bölgesel krizlerin aşılmasının ve dış tehditlere karşı konulmasının birlik ve kenetlenme ile mümkün olacağını vurguladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel