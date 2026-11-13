Vatandaşların bilgilerini satıp şantaj yaptılar! Kişisel veri çetesine 42 ilde operasyon
İstanbul merkezli 42 ilde düzenlenen siber operasyonda, vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek mesajlaşma gruplarında paylaşan ve para karşılığında satan 79 şüpheli gözaltına alındı. Yapay zekâ destekli AVCI Projesi ile tespit edilen şüphelilerin, ele geçirdikleri verileri tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda yapay zekâ destekli AVCI Projesi kullanıldı.
Siber incelemelerde, bir mesajlaşma uygulamasında oluşturulan gruplar üzerinden vatandaşlara ait kişisel bilgilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek paylaşıldığı ve ücret karşılığında satışa sunulduğu tespit edildi.
KİŞİSEL VERİLERİ TEHDİT VE ŞANTAJ İÇİN KULLANDILAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ad-soyad, GSM numarası ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgileri yetkisiz erişimle elde ettikleri belirlendi.
Söz konusu verilerin, kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Şüphelilerin ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerini paylaşarak alışveriş yaptıkları, sosyal medya hesaplarına yetkisiz erişim sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulundukları saptandı.
42 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 79 GÖZALTI
Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 79 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü de operasyonla ilgili açıklamasında, "Dijital suçlarla mücadelemiz, teknolojinin tüm imkânları ile Siber Vatan'da da kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.