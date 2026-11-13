Söz konusu verilerin, kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerini paylaşarak alışveriş yaptıkları, sosyal medya hesaplarına yetkisiz erişim sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulundukları saptandı.