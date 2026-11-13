İsrail barış istemiyor, Gazze'de insanlık ölüyor! Dışişleri ve AK Parti'den "Nasır" tepkisi: Hesap sorulsun
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi havadan vuruldu. Aralarında bir çocuk ile bir doktorun da bulunduğu 6 Filistinli şehit oldu. Türkiye'den İsrail'e sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu saldırı, uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil etmektedir" açıklamasını yaptı. AK Parti'den ise "İsrail'den hesap sorulmadıkça uluslararası hukuk yara almaya devam edecek" çıkışı geldi.
Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.
"ULUSLARARASI HUKUKUN VAHİM BİR İHLALİ"
Açıklamada, "İsrail tarafından Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve aralarında sağlık personelinin de bulunduğu çok sayıda Filistinli kardeşimizin şehit edildiği saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı, uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadeleri yer aldı.
İSRAİL BARIŞ İSTEMİYOR
Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen 1600'den fazla Filistinliyi öldüren ve Kapsamlı Barış Planı'nın hayata geçirilmesi için uluslararası tüm girişimleri reddeden İsrail'in, barışın sağlanmasını istemeyen taraf olduğunu bir kez daha gösterdiği kaydedilen açıklamada, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için uluslararası topluma gerekli adımları atma yönünde çağrıda bulunuldu.
"HESAP SORULMADIKÇA ULUSLARARASI HUKUK YARA ALMAYA DEVAM EDECEK"
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Hastanelerin vurulması karşısında kınamak yeterli değildir. Hesap sorulmadıkça uluslararası hukuk yara almaya ve çiğnenmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Hastanenin hastaların sığındığı, yaralıların tutunduğu, doktorların ve hemşirelerin insan hayatına dokunduğu bir yer olduğunu belirten Ala, dünyanın hiçbir yerinde "beyaz önlüğün" bir hedef olmadığına işaret ederek İsrail'in o önlüğü giyenleri de vurduğunun altını çizdi.
"İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINA YÖNELMİŞ BİR SALDIRI"
Ala, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yaşamı kurtarmak için nöbet tutanların katledilmesi, insanlığın ortak vicdanına yönelmiş bir saldırıdır. Bunun adı soykırımdır. Gazze'de bir ateşkes ilan edilmişti. O ateşkesten bu yana binin üzerinde Filistinli katledildi. Uluslararası toplum 'endişeliyiz' cümlesinin ardına saklanmayı bırakmalıdır.
Hastanelerin vurulması karşısında kınamak yeterli değildir. Hesap sorulmadıkça uluslararası hukuk yara almaya ve çiğnenmeye devam edecektir. Sağlık çalışanlarının, yaralıların ve sivillerin korunması için bağlayıcı, denetlenebilir ve gecikmesiz adımlar ivedilikle atılmalı ve insani yardımın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Uluslararası hukuku gerçekten önemseyen herkes, ateşkesi ihlal edeni ve barış girişimlerini reddedeni açıkça adlandırmalı, İsrail üzerindeki diplomatik, hukuki ve siyasi baskıyı artırmalıdır. Türkiye'den Filistin halkına sesleniyoruz. Sizin haklı davanızın yanında olacağız."
BİRİ ÇOCUK 6 ŞEHİT
İsrail ordusu dün gece saatlerinde de Nasır Hastanesi'nin ikinci katını bombalamış, saldırıda aralarında bir çocuk ile bir doktorun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.