"ULUSLARARASI HUKUKUN VAHİM BİR İHLALİ" Açıklamada, "İsrail tarafından Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve aralarında sağlık personelinin de bulunduğu çok sayıda Filistinli kardeşimizin şehit edildiği saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı, uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'nin ikinci katını bombaladı (Foto: AA)





İSRAİL BARIŞ İSTEMİYOR



Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen 1600'den fazla Filistinliyi öldüren ve Kapsamlı Barış Planı'nın hayata geçirilmesi için uluslararası tüm girişimleri reddeden İsrail'in, barışın sağlanmasını istemeyen taraf olduğunu bir kez daha gösterdiği kaydedilen açıklamada, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için uluslararası topluma gerekli adımları atma yönünde çağrıda bulunuldu.





İsrail'in Han Yunus’taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 6 kişi şehit oldu (Foto: AA)

"HESAP SORULMADIKÇA ULUSLARARASI HUKUK YARA ALMAYA DEVAM EDECEK"



AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Hastanelerin vurulması karşısında kınamak yeterli değildir. Hesap sorulmadıkça uluslararası hukuk yara almaya ve çiğnenmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Hastanenin hastaların sığındığı, yaralıların tutunduğu, doktorların ve hemşirelerin insan hayatına dokunduğu bir yer olduğunu belirten Ala, dünyanın hiçbir yerinde "beyaz önlüğün" bir hedef olmadığına işaret ederek İsrail'in o önlüğü giyenleri de vurduğunun altını çizdi.



"İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINA YÖNELMİŞ BİR SALDIRI"

Ala, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşamı kurtarmak için nöbet tutanların katledilmesi, insanlığın ortak vicdanına yönelmiş bir saldırıdır. Bunun adı soykırımdır. Gazze'de bir ateşkes ilan edilmişti. O ateşkesten bu yana binin üzerinde Filistinli katledildi. Uluslararası toplum 'endişeliyiz' cümlesinin ardına saklanmayı bırakmalıdır.