Milli Savunma Bakanlığı (MSB), görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mühimmat Er Kağan Öcal'ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Mühimmat Er Kağan Öcal, görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB Mühimmat Er Kaan Öcal'ın şehit olduğunu açıkladı

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehit haberi ile birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi.

Bakan Güler mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN