Dizilerin kaderini etkileyen reyting sistemi mercek altında! Rekabet Kurumu soruşturma başlattı
Televizyon kanallarının reklam gelirlerinden milyonlarca liralık yapımların geleceğine kadar ekranlardaki dengeleri belirleyen reyting ölçümleri mercek altına alındı. Rekabet Kurumu, izleyici ölçüm hizmeti sunan FIFTY5BLUE hakkında resen soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, yayıncı kuruluşların adil rekabet koşulları ve reklam gelirleri açısından kritik önem taşıyor.
Televizyon dünyasında dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Dizilerin geleceğinden programların yayın hayatına, kanalların reklam gelirlerinden yeni yapımlara ayrılan bütçelere kadar sektörün pek çok alanında belirleyici rol oynayan reyting ölçümleri incelemeye alındı. Rekabet Kurumu, reklamcılık sektörüne yönelik yürüttüğü incelemelerde elde ettiği bulgular doğrultusunda, televizyon izleyici ölçüm hizmeti sunan FIFTY5BLUE hakkında resen soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmayla birlikte, yayıncı kuruluşların ekonomik geleceğini yakından ilgilendiren ölçüm sisteminin rekabet koşullarına uygunluğu gündeme geldi.
REYTİNG SİSTEMİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında, televizyon izleyici ölçüm hizmetlerinin reklamcılık sektöründeki rekabet koşulları üzerindeki etkileri değerlendirilecek.
İzleyici panelinin oluşturulması, izleme verilerinin işlenmesi ve ölçüm sonuçlarının raporlanması gibi süreçler, sistemin işleyişinde kritik rol oynuyor. FIFTY5BLUE'nun faaliyetlerinin rekabet mevzuatına aykırılık oluşturup oluşturmadığı ise soruşturma sonucunda netlik kazanacak.
TELEVİZYON KANALLARI İÇİN KRİTİK SÜREÇ
Reyting ölçümleri, televizyon kanallarının yalnızca izlenme performansını değil, ekonomik sürdürülebilirliğini de yakından ilgilendiriyor.
Yayıncı kuruluşlar, yüksek bütçelerle hazırlanan dizilerden haber ve yarışma programlarına kadar geniş bir içerik yelpazesinde izleyiciye ulaşmak için rekabet ederken, reklam gelirlerinin belirlenmesinde reyting sonuçları önemli rol oynuyor.
Kanalların yayın yatırımlarını sürdürebilmesi, reklamverenler karşısında izleyici performanslarını güvenilir verilerle ortaya koyabilmesine bağlı. Bu nedenle ölçüm hizmetlerinde yaşanabilecek olası rekabet sorunları, yalnızca reklamverenleri değil, yayıncı kuruluşların ekonomik planlamalarını da etkileyebilecek riskler barındırıyor.
REKLAM YAYINLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
Soruşturmanın gündeme geldiği dönemde, televizyon reklamcılığı sektöründeki daralmaya ilişkin veriler de dikkat çekti.
MTM Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanan 2025-2026 TV Reklam Raporu'na göre, yedi ulusal televizyon kanalında 10 Ekim-9 Kasım dönemleri karşılaştırıldığında reklam yayın sayısı yüzde 39, toplam reklam süresi ise yüzde 49 azaldı.
Araştırmada, reklam yayın sayısının 55 bin 855'ten 34 bin 34'e gerilediği, reklam sürelerinde de belirgin düşüş yaşandığı ortaya konuldu.
Bu veriler doğrudan reklam gelirlerini göstermese de televizyon reklamcılığı pazarındaki değişimi ortaya koyarken, yayıncı kuruluşlar açısından güvenilir ölçüm verilerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.
MİLYONLARCA İZLEYİCİNİN TERCİHİ NASIL ÖLÇÜLÜYOR?
Türkiye'deki televizyon izleyici ölçüm sistemi, ülke genelini temsil etmek amacıyla belirlenen hanelerden elde edilen verilere dayanıyor.
Televizyon İzleme Araştırmaları AŞ'nin (TİAK) Mart 2026'da yayımladığı verilere göre, Türkiye genelinde 40 ilde yaklaşık 4 bin 300 hane ve 19 bin izleyicinin televizyon izleme davranışları yılın 365 günü takip ediliyor.
Paneldeki televizyonlara bağlı özel ölçüm cihazları aracılığıyla izleme alışkanlıkları kaydediliyor. Elde edilen veriler, istatistiksel yöntemlerle daha geniş izleyici kitlesinin tercihlerini temsil edecek şekilde değerlendiriliyor.
Ölçümlerde izleyicilerin yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik özellikleri de dikkate alınıyor. Paneldeki hanelerin kimlikleri ise ölçüm sonuçlarının dışarıdan etkilenmesini önlemek amacıyla gizli tutuluyor.
REYTİNG SONUÇLARI YAPIMLARIN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR
Televizyon kanalları, yayın akışlarını oluştururken ve yeni projelere yatırım yaparken reyting sonuçlarını temel göstergeler arasında değerlendiriyor.
Yüksek maliyetlerle hazırlanan bir dizinin beklenen izlenme oranlarına ulaşamaması, reklam beklentilerinin karşılanamamasına ve yapımın yayın hayatının yeniden değerlendirilmesine neden olabiliyor.
Benzer şekilde yüksek izlenme oranları, kanalların reklamverenler karşısındaki konumunu güçlendirirken yeni yapımlara kaynak ayrılmasında da etkili oluyor.
Dolayısıyla izleyici ölçüm hizmetlerinde güvenilirlik ve adil rekabet, yalnızca ticari bir mesele olmanın ötesinde, televizyon ekranlarında hangi içeriklerin izleyiciyle buluşmaya devam edeceğini de dolaylı olarak etkiliyor.
REYTİNG VERİLERİNİN TAMAMI KAMUOYUNA AÇIK DEĞİL
Televizyon izleyici ölçüm sonuçlarının ayrıntılı bölümüne herkes erişemiyor.
TİAK'ın açıkladığı sisteme göre günlük en çok izlenen 10 programın sonuçları ile kanalların aylık ve yıllık izlenme oranları kamuoyuyla paylaşılıyor.
Ancak ayrıntılı izleyici ölçüm verilerinden yararlanabilmek için yayıncı kuruluşların ve medya planlama ajanslarının TİAK ve ölçüm şirketiyle sözleşme imzalaması gerekiyor.
Söz konusu veriler, gizliliği sözleşmelerle korunan ticari bilgiler arasında yer alıyor.
Bu nedenle ölçüm hizmetlerinin sunulma koşulları ve sonuçlara erişim süreçleri, televizyon reklamcılığı pazarında sağlıklı rekabetin sürdürülmesi açısından önem taşıyor.
ADİL REKABET İÇİN GÜVENİLİR ÖLÇÜM ŞART
Televizyon kanallarının reklam pastasından hak ettikleri payı alabilmeleri, izleyici performanslarının objektif ve karşılaştırılabilir yöntemlerle ölçülmesini gerektiriyor.
Özellikle yüksek yapım maliyetleriyle mücadele eden yayıncı kuruluşlar açısından ölçüm hizmetlerinin rekabet kurallarına uygun biçimde sunulması, sağlıklı bir reklam piyasasının temel unsurları arasında bulunuyor.
Bu çerçevede Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturma, televizyon reklamcılığı pazarındaki rekabet koşullarının değerlendirilmesi ve ölçüm hizmetlerinin mevzuata uygunluğunun belirlenmesi bakımından önem taşıyor.
KANTAR MEDIA'NIN YENİ ADI FIFTY5BLUE
Soruşturmanın odağındaki FIFTY5BLUE, Türkiye'de uzun yıllardır televizyon izleyici ölçüm hizmeti sunan Kantar Media'nın yeni markası olarak faaliyet gösteriyor.
Kantar Media, Ağustos 2025'te yatırım şirketi H.I.G. Capital tarafından satın alınmasının ardından 25 Şubat 2026'da FIFTY5BLUE markasına geçti.
Türkiye'de Eylül 2012'den itibaren televizyon izleyici ölçüm hizmetini yürüten şirket, TİAK ile 2022-2027 dönemini kapsayan beş yıllık hizmet sözleşmesi de imzalamıştı.