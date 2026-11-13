Bu veriler doğrudan reklam gelirlerini göstermese de televizyon reklamcılığı pazarındaki değişimi ortaya koyarken, yayıncı kuruluşlar açısından güvenilir ölçüm verilerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Araştırmada, reklam yayın sayısının 55 bin 855'ten 34 bin 34'e gerilediği, reklam sürelerinde de belirgin düşüş yaşandığı ortaya konuldu.

MTM Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanan 2025-2026 TV Reklam Raporu'na göre, yedi ulusal televizyon kanalında 10 Ekim-9 Kasım dönemleri karşılaştırıldığında reklam yayın sayısı yüzde 39, toplam reklam süresi ise yüzde 49 azaldı.

Ölçümlerde izleyicilerin yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik özellikleri de dikkate alınıyor. Paneldeki hanelerin kimlikleri ise ölçüm sonuçlarının dışarıdan etkilenmesini önlemek amacıyla gizli tutuluyor.

Paneldeki televizyonlara bağlı özel ölçüm cihazları aracılığıyla izleme alışkanlıkları kaydediliyor. Elde edilen veriler, istatistiksel yöntemlerle daha geniş izleyici kitlesinin tercihlerini temsil edecek şekilde değerlendiriliyor.

Televizyon İzleme Araştırmaları AŞ'nin (TİAK) Mart 2026'da yayımladığı verilere göre, Türkiye genelinde 40 ilde yaklaşık 4 bin 300 hane ve 19 bin izleyicinin televizyon izleme davranışları yılın 365 günü takip ediliyor.

Televizyon reklamlarında dikkat çeken düşüş (Foto: AA)

REYTİNG SONUÇLARI YAPIMLARIN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR

Televizyon kanalları, yayın akışlarını oluştururken ve yeni projelere yatırım yaparken reyting sonuçlarını temel göstergeler arasında değerlendiriyor.

Yüksek maliyetlerle hazırlanan bir dizinin beklenen izlenme oranlarına ulaşamaması, reklam beklentilerinin karşılanamamasına ve yapımın yayın hayatının yeniden değerlendirilmesine neden olabiliyor.

Benzer şekilde yüksek izlenme oranları, kanalların reklamverenler karşısındaki konumunu güçlendirirken yeni yapımlara kaynak ayrılmasında da etkili oluyor.

Dolayısıyla izleyici ölçüm hizmetlerinde güvenilirlik ve adil rekabet, yalnızca ticari bir mesele olmanın ötesinde, televizyon ekranlarında hangi içeriklerin izleyiciyle buluşmaya devam edeceğini de dolaylı olarak etkiliyor.

REYTİNG VERİLERİNİN TAMAMI KAMUOYUNA AÇIK DEĞİL

Televizyon izleyici ölçüm sonuçlarının ayrıntılı bölümüne herkes erişemiyor.

TİAK'ın açıkladığı sisteme göre günlük en çok izlenen 10 programın sonuçları ile kanalların aylık ve yıllık izlenme oranları kamuoyuyla paylaşılıyor.

Ancak ayrıntılı izleyici ölçüm verilerinden yararlanabilmek için yayıncı kuruluşların ve medya planlama ajanslarının TİAK ve ölçüm şirketiyle sözleşme imzalaması gerekiyor.

Söz konusu veriler, gizliliği sözleşmelerle korunan ticari bilgiler arasında yer alıyor.

Bu nedenle ölçüm hizmetlerinin sunulma koşulları ve sonuçlara erişim süreçleri, televizyon reklamcılığı pazarında sağlıklı rekabetin sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

ADİL REKABET İÇİN GÜVENİLİR ÖLÇÜM ŞART

Televizyon kanallarının reklam pastasından hak ettikleri payı alabilmeleri, izleyici performanslarının objektif ve karşılaştırılabilir yöntemlerle ölçülmesini gerektiriyor.

Özellikle yüksek yapım maliyetleriyle mücadele eden yayıncı kuruluşlar açısından ölçüm hizmetlerinin rekabet kurallarına uygun biçimde sunulması, sağlıklı bir reklam piyasasının temel unsurları arasında bulunuyor.

Bu çerçevede Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturma, televizyon reklamcılığı pazarındaki rekabet koşullarının değerlendirilmesi ve ölçüm hizmetlerinin mevzuata uygunluğunun belirlenmesi bakımından önem taşıyor.