Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, soruşturma kapsamında şu ayrıntılar yer aldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halk TV sahibi firari Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü ve kara para aklama soruşturmasında, belediye ihaleleri ile hakediş ödemelerine ilişkin iddialar ortaya çıktı.

Yeni iddialar ortaya çıktı (Foto: AA)

6 ŞÜPHELİ HÂKİM KARŞISINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda kontrolör olarak çalışan Mehmet Meral, Makine İkmal Daire Başkanı olarak belirtilen Haluk Harun Tuzsuzoğlu, ihale döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı kaydedilen Ramazan Tezcan, BUSTECH'in ofis çalışanı Filiz Bulut, Buca Belediye Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen İbrahim Tuncol ve BUSTECH'in yönetimini vekâletle yürüttüğü belirtilen Doruk Bulut, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

MAHİROĞLU SORUŞTURMASINDA 5 TUTUKLAMA

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

440 MİLYONLUK HAKEDİŞE YÜZDE 10 RÜŞVET PAZARLIĞI

Sevk yazısına göre, YST firmasının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 440 milyon TL hakediş alacağının ödenmesi için yüzde 10 rüşvet karşılığında anlaşma yapıldığı belirtildi. Makine İkmal Daire Başkanı olarak belirtilen Haluk Harun Tuzsuzoğlu ile ihale döneminde genel sekreter olarak görev yaptığı, Ramazan Tezcan ile süreçte birlikte hareket ettiği iddia edildi.

Savcılık, firmaya üç taksitte toplam 120 milyon TL ödeme yaptırıldığını, aynı tarihlerde hakediş ödemeleri karşılığında elden 230 bin euro rüşvet verildiğini aktardı.

MAKAM ODASINDA RÜŞVET TRAFİĞİ: "O SENİN İŞİNİ HALLEDER"

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Yusuf Yadoğlu'nun, Ramazan Tezcan ile makam odasında hakediş ödemeleri konusunda görüştüğü belirtildi. Sevk yazısında Tezcan'ın, Yadoğlu'nu Haluk Harun Tuzsuzoğlu'na "o senin işini halleder" diyerek yönlendirdiği ve rüşvet pazarlığına aracılık ettiği sevk yazısında yer aldı.

Tuzsuzoğlu hakkında ayrıca araçların kilometrelerinin veya kilometre başına ücretlerinin yüksek gösterilmesi üzerinden düzenli rüşvet aldığına da yer verildi.

BELEDİYE KONTROLÖRÜNE RÜŞVET MAAŞI: AYLIK 200 BİN TL

Dosyadaki bir başka rüşvet iddiası ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda kontrolör olarak çalıştığı belirtilen Mehmet Meral'e ilişkin oldu. Savcılık, Meral'in belediyede görevli olmasına rağmen, Cafer Mahiroğlu'na ait olan BUSTECH firmasından her ay elden 200 bin TL'yi "maaş şeklinde rüşvet" olarak aldığını belirtti. Meral'e firma tarafından özel araç tahsis edildiği, aracın yakıt ve bakım dahil bütün masraflarının da şirketçe karşılandığı ileri sürüldü. Sevk yazısında, söz konusu iddiaların etkin pişmanlık beyanlarıyla desteklendiği kaydedildi.

OTOPARKTA PARA DOLU ÇANTA: EURO, DOLAR VE TL!

Sevk yazısında Buca Belediye Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen İbrahim Tuncol'a ilişkin de para teslimi yer aldı. Tuncol'un, İzmir'deki "Avcılar Ofis" isimli iş merkezinin kapalı otoparkında Fatih Yadoğlu'ndan, içinde 72 bin 500 euro, 60 bin dolar ve 800 bin TL bulunan çantayı teslim aldığı kaydedildi. Savcılık, çantanın tutuklu şüpheli Murat Koçak'a götürülmek üzere, Cafer Mahiroğlu'nun talimatıyla teslim edildiğini belirtti. Rüşvet paraların fotoğrafları ile banka çekim dekontlarının tarih ve saat bakımından uyumlu biçimde dosyada bulunduğu kaydedildi.

GARAJDA 450 BİN 500 EUROLUK RÜŞVET TRAFİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım Daire Başkanı Murat Koçak'a, ihale süreçlerinde ve hakediş ödemelerinde sorun yaşanmaması amacıyla elden rüşvet verildiğine yer verildi. Sevk yazısında, Gaziemir'deki daire başkanlığı yönetim binasının garajında parça parça toplam 450 bin 500 euro ödeme yapıldığı anlatıldı. Bu tutara ilişkin 24 Ocak–9 Ekim 2023 tarihleri arasında sekiz ayrı tarihte gerçekleştirilen nakit çekimlerinin muhasebe kayıtlarının dosyaya sunulduğu belirtildi. Bilgi sahibi olarak dinlenen muhasebeci Savaş Vural'ın da paraların elden verilerek İzmir'e götürüldüğünü bildiğini doğruladığı aktarıldı.