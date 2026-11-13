Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu soruşturmasında belediye ihaleleri ve milyonluk rüşvet pazarlığı! 5 tutuklama
Halk TV sahibi firari Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada belediye ihalelerinden milyonluk rüşvet pazarlıklarına uzanan para trafiği savcılık dosyasına girdi. Hakediş karşılığında elden verilen yüz binlerce euro, belediye kontrolörüne aylık 200 bin TL rüşvet ve otoparkta teslim edilen para dolu çanta iddialarının yer aldığı soruşturmada 5 kişi tutuklandı. Mahiroğlu ile ilişkili şirketlerin 30 milyar TL'yi aşan işlem hacmi de mercek altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halk TV sahibi firari Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü ve kara para aklama soruşturmasında, belediye ihaleleri ile hakediş ödemelerine ilişkin iddialar ortaya çıktı.
İkinci dalga operasyona ilişkin hazırlanan sevk yazısında; hakedişlerin ödenmesi karşılığında elden verilen eurolar, aylık düzenli rüşvet ödemeleri ve otoparkta teslim edilen para dolu çanta ayrıntıları anlatıldı.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, soruşturma kapsamında şu ayrıntılar yer aldı:
6 ŞÜPHELİ HÂKİM KARŞISINDA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda kontrolör olarak çalışan Mehmet Meral, Makine İkmal Daire Başkanı olarak belirtilen Haluk Harun Tuzsuzoğlu, ihale döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı kaydedilen Ramazan Tezcan, BUSTECH'in ofis çalışanı Filiz Bulut, Buca Belediye Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen İbrahim Tuncol ve BUSTECH'in yönetimini vekâletle yürüttüğü belirtilen Doruk Bulut, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
MAHİROĞLU SORUŞTURMASINDA 5 TUTUKLAMA
Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
440 MİLYONLUK HAKEDİŞE YÜZDE 10 RÜŞVET PAZARLIĞI
Sevk yazısına göre, YST firmasının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 440 milyon TL hakediş alacağının ödenmesi için yüzde 10 rüşvet karşılığında anlaşma yapıldığı belirtildi. Makine İkmal Daire Başkanı olarak belirtilen Haluk Harun Tuzsuzoğlu ile ihale döneminde genel sekreter olarak görev yaptığı, Ramazan Tezcan ile süreçte birlikte hareket ettiği iddia edildi.
Savcılık, firmaya üç taksitte toplam 120 milyon TL ödeme yaptırıldığını, aynı tarihlerde hakediş ödemeleri karşılığında elden 230 bin euro rüşvet verildiğini aktardı.
MAKAM ODASINDA RÜŞVET TRAFİĞİ: "O SENİN İŞİNİ HALLEDER"
Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Yusuf Yadoğlu'nun, Ramazan Tezcan ile makam odasında hakediş ödemeleri konusunda görüştüğü belirtildi. Sevk yazısında Tezcan'ın, Yadoğlu'nu Haluk Harun Tuzsuzoğlu'na "o senin işini halleder" diyerek yönlendirdiği ve rüşvet pazarlığına aracılık ettiği sevk yazısında yer aldı.
Tuzsuzoğlu hakkında ayrıca araçların kilometrelerinin veya kilometre başına ücretlerinin yüksek gösterilmesi üzerinden düzenli rüşvet aldığına da yer verildi.
BELEDİYE KONTROLÖRÜNE RÜŞVET MAAŞI: AYLIK 200 BİN TL
Dosyadaki bir başka rüşvet iddiası ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda kontrolör olarak çalıştığı belirtilen Mehmet Meral'e ilişkin oldu. Savcılık, Meral'in belediyede görevli olmasına rağmen, Cafer Mahiroğlu'na ait olan BUSTECH firmasından her ay elden 200 bin TL'yi "maaş şeklinde rüşvet" olarak aldığını belirtti. Meral'e firma tarafından özel araç tahsis edildiği, aracın yakıt ve bakım dahil bütün masraflarının da şirketçe karşılandığı ileri sürüldü. Sevk yazısında, söz konusu iddiaların etkin pişmanlık beyanlarıyla desteklendiği kaydedildi.
OTOPARKTA PARA DOLU ÇANTA: EURO, DOLAR VE TL!
Sevk yazısında Buca Belediye Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen İbrahim Tuncol'a ilişkin de para teslimi yer aldı. Tuncol'un, İzmir'deki "Avcılar Ofis" isimli iş merkezinin kapalı otoparkında Fatih Yadoğlu'ndan, içinde 72 bin 500 euro, 60 bin dolar ve 800 bin TL bulunan çantayı teslim aldığı kaydedildi. Savcılık, çantanın tutuklu şüpheli Murat Koçak'a götürülmek üzere, Cafer Mahiroğlu'nun talimatıyla teslim edildiğini belirtti. Rüşvet paraların fotoğrafları ile banka çekim dekontlarının tarih ve saat bakımından uyumlu biçimde dosyada bulunduğu kaydedildi.
GARAJDA 450 BİN 500 EUROLUK RÜŞVET TRAFİĞİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım Daire Başkanı Murat Koçak'a, ihale süreçlerinde ve hakediş ödemelerinde sorun yaşanmaması amacıyla elden rüşvet verildiğine yer verildi. Sevk yazısında, Gaziemir'deki daire başkanlığı yönetim binasının garajında parça parça toplam 450 bin 500 euro ödeme yapıldığı anlatıldı. Bu tutara ilişkin 24 Ocak–9 Ekim 2023 tarihleri arasında sekiz ayrı tarihte gerçekleştirilen nakit çekimlerinin muhasebe kayıtlarının dosyaya sunulduğu belirtildi. Bilgi sahibi olarak dinlenen muhasebeci Savaş Vural'ın da paraların elden verilerek İzmir'e götürüldüğünü bildiğini doğruladığı aktarıldı.
İHALELERDE YÜZDE 50'LİK PAY ÇARKI
Sevk yazısında Cafer Mahiroğlu, belediyedeki ilişkilerini kullanarak Yusuf Yadoğlu'na ait YST ve Beydağ şirketlerine araç bakım ve onarım ihaleleri aldırmayı, hakedişlerinin de zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamayı taahhüt etti.
Bunun karşılığında BUSTECH isimli şirketin kurdurulduğu ve ihalelere alt yüklenici olarak dahil edilerek yüzde 50 pay aldığı ileri sürüldü. Başlangıçta Fatih Yadoğlu adına kurulan şirketin yönetiminde Doruk Bulut'un vekâlet yoluyla yetkili olduğu, şirketin iş deneyim belgesi edinmesinin ardından 2024'te Mahiroğlu'nun yeğeni Hakan Arıcan'a devredildiği belirtildi.
ŞİRKET HESAPLARINDA MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
Sevk yazısında Doruk Bulut'un 2021–2024 yılları arasında BUSTECH ve Özdemir Üç Tekstil şirketlerinden toplam 36 milyon 300 bin TL'lik nakit çekim ve havale işlemine aracılık ettiği ileri sürüldü. Bunun 19 milyon 500 bin TL'lik bölümünün, BUSTECH'in ihalelerden elde ettiği ödemelerin aklanmasına yönelik olduğu değerlendirildi.
Ofis çalışanı Filiz Bulut'un ise tutuklu şüpheli Ramazan Sözer'in talimatıyla şirketten yüklü miktarda para çekerek teslim ettiği iddia edildi. Bulut'un hesaplarında 2023 yılında dolaşıma sokulduğu belirtilen para tutarı 14 milyon 600 bin TL olarak gösterildi.
MAHİROĞLU'NUN HESAPLARINDA MİLYARLIK HAREKETLİLİK
Cafer Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarına 459 işlemde toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin TL girdiği, hesaplarından 564 işlemde 1 milyar 118 milyon 591 bin TL çıktığı belirtildi. Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon TL seviyesinde bulunduğu kaydedildi. Sevk yazısında, ihale gelirlerinin aklandığı iddiasıyla incelenen şirketler arasındaki para transferleri de ayrıntılarıyla anlatıldı. BUSTECH'ten Özdemir Üç Tekstil'e 164 milyon 460 bin TL, Özdemir Üç Tekstil'den BUSTECH'e ise 73 milyon 674 bin TL gönderildiği belirtildi.
TEKSTİLDEN BİLİŞİME MİLYONLARIN TRANSFER ZİNCİRİ
İncelemelerde, Özdemir Üç Tekstil'den Özdemirler Bilişim İnşaat Turizm'e 119 milyon 792 bin TL, ters yönde ise 72 milyon 223 bin TL aktarıldığı kaydedildi. Özdemirler Bilişim'den Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık'a 1 milyon 343 bin TL gönderildiği, yayıncılık şirketinden de bilişim firmasına 648 bin 330 TL transfer edildiği belirtildi. Özdemir Üç Tekstil'den Alia Otomotiv'e yapılan ödemelerin toplamı ise 4 milyon 405 bin TL olarak gösterildi.
HALK TV'YE UZANAN 290 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
Halk Basın Yayın ve Gazetecilik'ten Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık'a yapılan transferlerin toplamı ise 290 milyon 718 bin TL olarak gösterildi. Ters yönde de 54 milyon 555 bin TL gönderildiği belirtildi. Savcılık, bu hesap hareketlerinin ihale hakedişleriyle uyumlu olduğunu ve paraların şirketler arasında dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığını ileri sürdü.