Özdemir ifadesinde ʺAlkolün verdiği cesaretle bu eylemleri gerçekleştirdimʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İFADESİNDE NE DEDİ?

Arif Sefa Özdemir, savcılık ifadesinde Noman Toprak ile aralarında biçerdöver ticareti sebebiyle alacak verecek meselesi bulunduğunu, Noman Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel'i yaşanan tartışmanın ardından öldürmeye karar verdiğini anlattı. Olay sırasında alkollü olduğunu öne süren Özdemir, yaklaşık bir ay önce köylüsü Mustafa A'dan aldığı ruhsatsız tüfeği kullandığını söyledi. İlk üç kişiyi öldürdükten sonra babasını aradığını, babasının teslim olmasını istemesine rağmen kaçtığını belirten zanlı, kaçış sırasında araç gasbetmek ve değiştirmek amacıyla başka kişilere de ateş ettiğini, kendisini asker gibi tanıttığını ve yeni silah edinmeye çalıştığını ifade etti. Özdemir, "Alkolün verdiği cesaretle bu eylemleri gerçekleştirdim. Çok pişmanım. Öldürdüğüm ilk üç kişi haricinde diğerleriyle bir husumetim yoktu." dedi. Jandarma ekiplerine ateş etmediğini de savunan zanlı, jandarmanın nasıl yaralandığını bilmediğini söyledi.