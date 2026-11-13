Afyonkarahisar canisine her yer dar! Seri katil Arif Sefa Özdemir'e 300 km'lik nakil... Yıllar önceki görüntüsü çıktı
Afyonkarahisar canisi Arif Sefa Özdemir'e her yer dar... 8 kişinin kanı elinde olan seri katil, güvenlik gerekçesiyle 330 km ötedeki İzmir'e nakledildi. Özdemir, ilk ifadesinde "Alkolün verdiği cesaretle bu eylemleri gerçekleştirdim" demiş, öğretmenleri 10'dan geriye sayarak öldürdüğünü anlatmıştı. Katilin yıllar önce verdiği röportajın görüntülerine de Takvim.com.tr ulaşmıştı.
Cani katil, tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar'daki cezaevinden güvenlik gerekçesiyle İzmir'e nakledildi.
8 KİŞİNİN KANI ELİNDE
Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesinde 5 Kasım da yaşanan olayda Arif Sefa Ö. (28), biçerdöver satışı üzerinden çıkan kavgada Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak'ı (56) öldürürken, ardından kaçmak için araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmen olan Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir'i (46) katletmişti.
330 KM ÖTEYE NAKLEDİLDİ
1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Ö. Sonrasında araç ile kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
6 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Arif Sefa Özdemir'in güvenlik gerekçesi Afyonkarahisar'dan İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.
İFADESİNDE NE DEDİ?
Arif Sefa Özdemir, savcılık ifadesinde Noman Toprak ile aralarında biçerdöver ticareti sebebiyle alacak verecek meselesi bulunduğunu, Noman Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel'i yaşanan tartışmanın ardından öldürmeye karar verdiğini anlattı. Olay sırasında alkollü olduğunu öne süren Özdemir, yaklaşık bir ay önce köylüsü Mustafa A'dan aldığı ruhsatsız tüfeği kullandığını söyledi. İlk üç kişiyi öldürdükten sonra babasını aradığını, babasının teslim olmasını istemesine rağmen kaçtığını belirten zanlı, kaçış sırasında araç gasbetmek ve değiştirmek amacıyla başka kişilere de ateş ettiğini, kendisini asker gibi tanıttığını ve yeni silah edinmeye çalıştığını ifade etti. Özdemir, "Alkolün verdiği cesaretle bu eylemleri gerçekleştirdim. Çok pişmanım. Öldürdüğüm ilk üç kişi haricinde diğerleriyle bir husumetim yoktu." dedi. Jandarma ekiplerine ateş etmediğini de savunan zanlı, jandarmanın nasıl yaralandığını bilmediğini söyledi.
8 can alan katilin röportajı ortaya çıktı
2 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜNE TAKVİM ULAŞTI
Öte yandan Afyonkarahisar canisinin yıllar önce verdiği röportajın görüntülerine Takvim.com.tr ulaştı.
Köy muhtarlığının çalışmalarını anlattığı röportajda Arif Sefa Özdemir'in, "Köyde birlik ve beraberlik oluştu." sözleri yer aldı.