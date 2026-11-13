Kocaeli’nin “Dipten Diriliş” projesi COP31’e damga vurdu

Kocaeli'nin sahadaki çalışmalarını uluslararası platforma taşıyan Büyükakın, COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki "Kentsel Dirençlilik, Uyum ve İklim Eylemi Üst Düzey Diyaloğu" oturumunda da konuştu. İklim mücadelesinin finansmanına dikkat çeken Büyükakın, insani yardım ve afet yardım fonları gibi fonların güçlendirilmesi için küresel finansal işlemlerden pay ayrılmasını önerdi. Büyükakın, "Küresel finansal piyasaların bu amaçla kullanılması zor, biliyorum. Ama bütün finansal işlemlerde küresel ölçekte bir destekleme oranı ayrılmasını ve bu fonun güçlenmesi için kullanılmasını öneriyorum" dedi.

Finansman kaynaklarının desteğe ihtiyaç duyanlara ulaşmasının önemini vurgulayan Büyükakın, mevcut erişim koşullarındaki çelişkiyi gündeme taşıdı. "Mesela Yeşil İklim Fonu'na başvurduğunuzda derecelendirme kuruluşlarındaki derecelendirme notunuzun yüksek olması gerekiyor. Zaten bunları yapamayanlar, kötü durumda olanlar. Derecelendirme notu iyi olanlar zaten yapıyor" ifadelerini kullanan Büyükakın, "Prosedürler zaten neredeyse alınmasın diye oluşturulmuş" sözleriyle uygulamanın önündeki engellere dikkat çekti.

"HEDEFLERİ KONUŞUYORUZ, UYGULAMAYA ODAKLANMALIYIZ"

Bugüne kadar yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirten Büyükakın, "Konuşmaya devam ediyoruz ama netice alamıyoruz. Yapılması gerekenler biliniyor" diyerek kaynak ihtiyacını vurguladı. Büyükakın, 1,5 derece hedefi için günlük küresel sera gazı emisyonunun 118 milyon ton olması gerektiğini, buna karşılık 166 milyon ton emisyon gerçekleştiğini belirtti. COP31'in bir "Uygulama COP'u" olması yönündeki vurguya da dikkat çekerek "Uygulama konusunda daha gerçekçi ve pratik adımlara odaklanmak çok daha doğru olacaktır" dedi.

"BİRLİKTE HAREKET ETMEK GEREKİYOR"

Dönüşümün finansmanına ilişkin "Peki, bu tedbirlerin maliyetini kim karşılayacak?" sorusunu yönelten Büyükakın, iklim mücadelesinde ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Büyükakın, "Emisyon azaltımı konusunda siz mücadele ederken diğer ülkelerin aynı çabayı göstermemesi hâlinde hedefe ulaşamazsınız. Müsilaj sorununu hatırlayın. Bu tür sorunlarla mücadelede birlikte hareket etmek gerekiyor" ifadeleriyle ortak iradenin somut uygulamalara yansıması gerektiğini vurguladı.