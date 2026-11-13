64 ilde kaçakçılara darbe! 22 milyon makaron ve binlerce paket sigara ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 64 ilde 5-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken operasyonlarda milyonlarca makaron, binlerce paket sigara, kaçak içki, tütün, cep telefonu ve tarihi eser ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 64 ilde operasyon gerçekleştirildi.
Gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye'ye kaçak ürün sokan ve dağıtan, yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya süren şüphelilere yönelik 5-12 Kasım 2026 tarihleri arasında toplam 260 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 371 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 14'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
MİLYONLARCA MAKARON VE BİNLERCE PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin miktarı da açıklandı. Yapılan aramalarda;
- 64 bin 857 litre alkollü içki,
- 22 milyon 116 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron,
- 10 milyon 387 bin 700 adet boş makaron,
- 230 bin 80 paket sigara,
- bin 970 litre akaryakıt,
- 19 bin 864 puro,
- 31 bin 228 kilogram tütün,
- 330 cep telefonu,
- 24 bin 254 ilaç,
- 77 bin 505 elektronik ve muhtelif emtia,
- 850 tarihi eser ve sikke ele geçirildi.
64 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Operasyonlar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı, kaçakçılık şebekelerine yönelik operasyonların ülke genelinde aralıksız sürdürüldüğünü belirterek görev alan polisleri, KOM Başkanlığını ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.