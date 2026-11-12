UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

COP31'de dünyaya ortak çağrı! Bakan Murat Kurum paylaştı: Yarın değil şimdi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nde ilk kez gösterilen "Konuşmamız Lazım-We Need to Talk" filmini paylaştı. Farklı dillerde ortak çağrı yapılan film için Bakan Kurum, "Yarın değil şimdi. Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" mesajını verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
COP31'de dünyaya ortak çağrı! Bakan Murat Kurum paylaştı: Yarın değil şimdi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi'nde ilk kez gösterilen "Konuşmamız Lazım-We Need to Talk" filmini paylaştı.

Konuşmamız Lazım filmden kareler (Foto: Sosyal medya)Konuşmamız Lazım filmden kareler (Foto: Sosyal medya)


YARIN DEĞİL ŞİMDİ

Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Yarın değil şimdi. Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" mesajıyla, dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Video Oynatma İkonu Murat Kurum'dan COP31 için "Yarın değil şimdi" çağrısı

Bakan Kurum'un paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Bakan Kurum'un paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

Paylaşımda yer alan filmde, farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayan insanların iklim krizinden nasıl etkilendiğine yer verildi.

Bakan Kurum'un paylaştığı Konuşmamız Lazım filmden kareler (Foto: Sosyal medya)Bakan Kurum'un paylaştığı Konuşmamız Lazım filmden kareler (Foto: Sosyal medya)

Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde insanlar kendi ülkelerinin dillerinde "Konuşmamız lazım" diye seslendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
COP31'de dünyaya ortak çağrı! Bakan Murat Kurum paylaştı: Yarın değil şimdi-5 COP31'de dünyaya ortak çağrı! Bakan Murat Kurum paylaştı: Yarın değil şimdi-6 COP31'de dünyaya ortak çağrı! Bakan Murat Kurum paylaştı: Yarın değil şimdi-7
Bursa’da 18 yıl önceki kan davası cinayeti çözüldü: Çalıntı araçtaki parmak izi zanlıyı ele verdi... APFIS yakaladı
SONRAKİ HABER

18 yıllık sır cinayet aydınlatıldı

 IKBY'deki "derin" bölünme senaryosu ve iki blok! MİT krize el attı... Talabani İran'la gizli görüşmeler mi yapıyor?
ÖNCEKİ HABER

IKBY'de "derin" bölünme senaryoları!
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler