COP31'de dünyaya ortak çağrı! Bakan Murat Kurum paylaştı: Yarın değil şimdi
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nde ilk kez gösterilen "Konuşmamız Lazım-We Need to Talk" filmini paylaştı. Farklı dillerde ortak çağrı yapılan film için Bakan Kurum, "Yarın değil şimdi. Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" mesajını verdi.
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi'nde ilk kez gösterilen "Konuşmamız Lazım-We Need to Talk" filmini paylaştı.
YARIN DEĞİL ŞİMDİ
Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Yarın değil şimdi. Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" mesajıyla, dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.
Paylaşımda yer alan filmde, farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayan insanların iklim krizinden nasıl etkilendiğine yer verildi.
Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde insanlar kendi ülkelerinin dillerinde "Konuşmamız lazım" diye seslendi.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel