Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin organizasyon kalitesinden etkilendiğini belirterek Türkiye'ye övgüde bulundu. "TÜRKİYE'NİN COP ORGANİZASYONUNDAN GERÇEKTEN ÇOK ETKİLENDİM"

Türkiye'de tekrar bulunmanın büyük bir memnuniyet olduğunu vurgulayan Guterres, COP31'in başarısı için Türkiye'nin sağladığı harika organizasyon için büyük bir minnettarlık duyduğunu dile getirdi. Guterres, çok sayıda Taraflar Konferansına katıldığına işaret ederek, "Bu COP'un Türkiye'deki organizasyonunun yüksek kalitesinden son derece etkilendim." dedi. COP31'den beklenen somut gelişmelere dair Guterres, herkesin bildiği üzere iklimle ilgili temel sorunun fosil yakıtlar olduğuna dikkati çekerek, 2025'te en yüksek emisyona ulaşıldığını ve son 4 yılda tarihteki en sıcak yılların yaşandığını kaydetti. Guterres, bilim camiasında gelecek birkaç yıl içinde 1,5 dereceden daha fazla sıcaklık artışı yaşanacağı konusunda fikir birliği olduğunu belirterek, "Asıl mesele ise bu artışın sürecini olabildiğince kısa ve düşük seviyede tutmaktır." dedi. Bunun için çok etkili şekilde emisyonların düşürülmesine ihtiyaç duyulduğunu ve bunun düzeyinin gelecek birkaç yılda yüzde 6 civarında olması gerektiğine işaret eden Guterres, "Bunun gerçekleşmesinin tek yolu da fosil yakıtlardan yenilenebilir (enerjiye) geçişin anlamlı düzeyde hızlanması." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine açıklamalarda bulundu (Foto: AA) ANTALYA'DA GÜÇLÜ MESAJ BEKLENTİSİ

Guterres, bu yönde Antalya'da çok güçlü bir mesaj beklediğine dikkati çekerek, yol haritasının sunulacağını ve bu konunun tartışılacak alanlar arasında yer aldığını dile getirdi. Bu geçiş sürecinin hızlandırılma ihtiyacına dair çok güçlü mesajlar olacağına inandığının altını çizen Guterres, "Dünyadaki tüm ülkelerin iklim planlarını ele alırsak eksiksiz şekilde uygulanması birtakım şartlara bağlı olanlar da dahil olmak üzere bu planların tamamı hayata geçirilse bile, yüzyılın sonuna 2,5 derecenin üzerinde bir sıcaklık artışıyla geliriz ve bu tam anlamıyla bir felaket olur." diye konuştu. Guterres, bunun ülkelerin daha fazlasını yapması gerektiğine dair onlara güçlü bir mesaj verdiğini umduğunu belirterek, "ortak fakat farklılaştırılmış sorumlulukların" uygulanması gerektiğini ancak tüm ülkelerin daha fazlasını yapması gerektiğini vurguladı. Gelecek birkaç yılda emisyonların en az yüzde 6 oranında azaltılma hedefine ulaşmaları gerektiğini yineleyen Guterres, bunun için finansman ve azaltma konusunda halihazırda hemfikir olunan her şeyin uygulanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Guterres, anlaşılan noktaların uygulanmasının ötesinde ise yapılan çalışmaların hızlandırılmasına ihtiyaç duyduklarına da dikkati çekti. SIFIR ATIK SON DERECE ÖNEMLİ BİR HEDEF

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne ve bu projenin katkılarına ilişkin Guterres, Emine Erdoğan'ın BM kapsamında bu projeye liderlik etmesinden dolayı onur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, son derece önemli bir hedef. İlk olarak atık, ekonomik olarak çok olumsuz bir şey ve kaybedilen her şey başta ihtiyaç duyanlar olmak üzere insanları desteklemek için kullanılabilir. Ayrıca atıkların azaltılması metan emisyonunun düşürülmesindeki en önemli faktörlerden biri ve metan iklim değişikliğinin en büyük hızlandırıcısı." Guterres, metanın karbondioksit gibi sonsuza kadar salım yapmadığını ancak iklim değişikliğine doğrudan etkisinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, bu nedenle Sıfır Atık'ın yalnızca ekonomik şartların geliştirilmesiyle ilgili değil, ekonominin işleyiş şeklini geliştirmekle de ilgili bir girişim olduğunu ve metan emisyonlarının düşürülmesiyle de iklim eylemi için temel bir araç teşkil ettiğini anlattı.