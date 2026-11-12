Bakan Tekin, MHP lideri Bahçeli'ye taziye dileklerini iletip kızının düğünü için de davetiye bıraktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)







HEM TAZİYE İLETTİ HEM DAVETİYE VERDİ



Kız kardeşinin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye dileklerini ileten Bakan Tekin'in görüşmede ayrıca kızının düğün davetiyesini verdiği öğrenildi.



Bakan Tekin, ʺHakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğuʺ ile ʺTürk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğuʺ kitaplarını Bahçeli'ye takdim etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



İKİ KİTAP TAKDİM ETTİ



Ayrıca Tekin, Bakanlıkça hazırlanan temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" kitaplarını MHP lideri Devlet Bahçeli'ye takdim etti.

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