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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Bahçeli'ye hem taziye hem davetiye! İki kitap takdim etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. Kız kardeşinin vefatı nedeniyle Bahçeli'ye taziye dileklerini ileten Tekin, kızının düğün davetiyesini de verdi. Bakan Tekin'in ayrıca "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" kitaplarını takdim ettiği öğrenildi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Bahçeli'ye hem taziye hem davetiye! İki kitap takdim etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Tekin, MHP lideri Bahçeli'ye taziye dileklerini iletip kızının düğünü için de davetiye bıraktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Bakan Tekin, MHP lideri Bahçeli'ye taziye dileklerini iletip kızının düğünü için de davetiye bıraktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



HEM TAZİYE İLETTİ HEM DAVETİYE VERDİ

Kız kardeşinin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye dileklerini ileten Bakan Tekin'in görüşmede ayrıca kızının düğün davetiyesini verdiği öğrenildi.

Bakan Tekin, ʺHakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğuʺ ile ʺTürk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğuʺ kitaplarını Bahçeli'ye takdim etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Bakan Tekin, ʺHakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğuʺ ile ʺTürk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğuʺ kitaplarını Bahçeli'ye takdim etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İKİ KİTAP TAKDİM ETTİ

Ayrıca Tekin, Bakanlıkça hazırlanan temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" kitaplarını MHP lideri Devlet Bahçeli'ye takdim etti.

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