Mahkemede sorguları tamamlanan tedarikçi sanıklar; Ensar Güney, Savaş Bayraktar, DY Grup ortağı ve 28 yıldır kurumla çalışan Çağlayan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Alaettin Vardar, Ağaç A.Ş. yönetimine elden teslim edilen euro, dolar, TL ve hediye kartlarıyla dönen rüşvet çarkının ayrıntılarını bir bir anlattı.

Ekrem İmamoğlu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

2019'DAN BERİ BİRİKEN ALACAK KISKANCI

40 yıldır çiçekçilik yaptığını ve 20 senedir Ağaç A.Ş. ile çalıştığını belirten Ensar Güney, mahkemedeki savunmasında uzun süredir mağdur edildiğini öne sürdü. 2019-2022 yılları arasında eski yönetimden kalan 40 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini ifade eden Güney, 2022 yılından sonra kurumun kendisiyle tekrar çalışmak istemesi üzerine mal vermeye devam ettiğini söyledi. 2022-2025 yılları arasında Ağaç A.Ş.'ye yaklaşık 75 milyon liralık mal teslim ettiğini kaydeden sanık, biriken 100 milyon liralık alacağını alabilmek için süreç boyunca büyük zorluk yaşadığını savundu.

"YALOVA'YA GELİP 'YUKARISI YÜZDE 10 İSTİYOR' DEDİLER"

Mahkeme başkanının ve duruşma savcısının sorularını yanıtlayan Güney, rüşvet çarkının nasıl başladığını şu sözlerle ifşaladı:

"Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, Yalova'daki iş yerime panik halinde ve sıkıntılı bir şekilde geldi. Elinde firma isimlerinin yer aldığı bir liste vardı. Bana, 'Ali Sukas yukarıdan istendiğini söyledi. Sizden yüzde 10 para talep edecekler, bunu verirseniz bu ödemeyi yapabileceklerini söylüyorlar' dedi."