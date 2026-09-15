İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de "Ödeme istiyorsan döviz getir" pazarlığı! Sanıklar elden rüşveti tek tek anlattı
İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'deki rüşvet ve yolsuzluk davasında şok belgeler ve beyanlar peş peşe geldi. Birikmiş alacaklarını tahsil edebilmek ve iş alabilmek için elden euro, dolar, TL ve hediye kartı verdiklerini anlatan tedarikçi sanıklar Ensar Güney, Savaş Bayraktar, Alaettin Vardar ve Dinçer Kantar'ın ifadeleri mahkemeye damga vurdu. İhale fiyatları artırılarak elden verilen 185 bin dolarlık döviz teslimatından, odalarda masalara bırakılan poşet dolusu paralara kadar skandalın tüm ayrıntıları haberimizde.
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında savunma yapan sanıklar skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'deki rüşvet, yolsuzluk ve ihale fesadı ağına ilişkin yürütülen dava kapsamında mahkemede verilen sanık ifadelerine Takvim.com.tr ulaştı.
Mahkemede sorguları tamamlanan tedarikçi sanıklar; Ensar Güney, Savaş Bayraktar, DY Grup ortağı ve 28 yıldır kurumla çalışan Çağlayan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Alaettin Vardar, Ağaç A.Ş. yönetimine elden teslim edilen euro, dolar, TL ve hediye kartlarıyla dönen rüşvet çarkının ayrıntılarını bir bir anlattı.
2019'DAN BERİ BİRİKEN ALACAK KISKANCI
40 yıldır çiçekçilik yaptığını ve 20 senedir Ağaç A.Ş. ile çalıştığını belirten Ensar Güney, mahkemedeki savunmasında uzun süredir mağdur edildiğini öne sürdü. 2019-2022 yılları arasında eski yönetimden kalan 40 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini ifade eden Güney, 2022 yılından sonra kurumun kendisiyle tekrar çalışmak istemesi üzerine mal vermeye devam ettiğini söyledi. 2022-2025 yılları arasında Ağaç A.Ş.'ye yaklaşık 75 milyon liralık mal teslim ettiğini kaydeden sanık, biriken 100 milyon liralık alacağını alabilmek için süreç boyunca büyük zorluk yaşadığını savundu.
"YALOVA'YA GELİP 'YUKARISI YÜZDE 10 İSTİYOR' DEDİLER"
Mahkeme başkanının ve duruşma savcısının sorularını yanıtlayan Güney, rüşvet çarkının nasıl başladığını şu sözlerle ifşaladı:
"Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, Yalova'daki iş yerime panik halinde ve sıkıntılı bir şekilde geldi. Elinde firma isimlerinin yer aldığı bir liste vardı. Bana, 'Ali Sukas yukarıdan istendiğini söyledi. Sizden yüzde 10 para talep edecekler, bunu verirseniz bu ödemeyi yapabileceklerini söylüyorlar' dedi."
GENEL MÜDÜRÜN ODASINDA ELDEN TESLİMAT
Ümit Polat'ın bu tebliğinin ardından Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ile görüştüğünü belirten Güney, durumu sorduğunda Sukas'ın kendisine "Ben sana para söyleyemem, sen durumuna göre bir ödeme yap" dediğini iddia etti.
Alacağını tahsil edebilmek amacıyla harekete geçtiğini belirten Güney, ilk olarak 2024 yılının ekim ayında Ali Sukas'ın odasına giderek 35 bin euroyu elden teslim ettiğini beyan etti.
Bu ödemenin ardından parça parça ödeme aldığını ancak sürecin tekrar tıkanması üzerine 2025 yılının şubat ayında bu kez cebine 15 bin dolar koyarak tekrar Sukas'ın odasına gittiğini belirten Güney, bu parayı da elden verdikten sonra 8 parça çek alarak hesabını kapatabildiğini söyledi. Ayrıca Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a da 352 bin TL tutarında hediye kartı verdiğini aktardı.
"ZARARINA MAL SATTIM MARKA DEĞERİ İÇİN ÇALIŞTIM"
Mahkeme başkanının "Zarar ediyorsun, ödemeleri alamıyorsun, neden belediyeye mal vermeye devam ettin?" sorusu üzerine ticari kazanç gayesi gütmediğini iddia eden Güney, "Ben 20 senedir buraya emek verdim. Hollanda'dan getirdiğim pahalı ürünleri kafa kafaya fatura ettim. İstanbul'un ana satış noktalarında, IKEA ve Koçtaş gibi yerlerde malım var. Ağaç A.Ş. satış noktalarında ürünlerimizin durması markamız için bir reklamdı, parayla o reklamı yapamazsınız" diyerek kendisini savundu.
MASAK VE HTS KAYITLARI MAHKEME DOSYASINDA: 199 İHALE GERÇEĞİ!
Güney Çiçekçilik'in sahibi şüpheli Ensar Güney, iddianamede yer verilen ifadesinde, Güney'in 2023-2024 yıllarında Ağaç AŞ'ye yaklaşık 100 milyon lira tutarında ürün teslim ettiğini, ödemelerin yapılmaması üzerine Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisine gelerek, Ali Sukas'ın tüm tedarikçilerden yüzde 10 talep ettiğini söylediğini bildirmişti. Talep edilen yaklaşık 10 milyon lira yerine 2024'ün ekim ayında 35 bin avroyu, 2025'in şubat ayında 15 bin doları Sukas'a elden verdiğini, karşılığında da 7 çek aldığını anlatan Güney, aynı amaçla 352 bin 250 lira tutarında hediye kartını da Polat'a verdiğini ifade etmişti.
İddianamede, Ensar Güney'in anlatımlarının MASAK raporundaki hesap hareketleriyle örtüştüğü, ayrıca HTS kayıtlarında Güney ile Polat'ın aynı tarihlerde Yalova Altınova'da ortak baz sinyali verdiği tespitine vurgusu da yapılmıştı.
Güney Çiçekçilik firmasının 2019-2025 arasında Ağaç AŞ'den 199 ihale aldığı, bu nedenle Ensar Güney'in "alacaklarını tahsil etmek amacıyla para verdiği" yönündeki savunmasının kabul edilmediği belirtilen iddianamede, "bu ödemelerin süreklilik arz eden bir rüşvet ilişkisini gösterdiği" ifade edilmişti.
BİR DİĞER SANIK SAVAŞ BAYRAKTAR: "ÜMİT POLAT'IN MASASINA 500 BİN TL'Yİ POŞET İÇİNDE BIRAKTIM!"
Duruşmada eylem 125 kapsamında savunma yapan Durusu Fidancılık'ın sahibi sanık Savaş Bayraktar da Ağaç A.Ş. bürokratlarının nakit alacakları ödemek için rüşvet şartı koştuğunu doğruladı.
2025 yılında 22 milyon lira kurumlar vergisi ödediklerini, Ağaç A.Ş.'den aldıkları işlerin ciro içindeki payının sadece yüzde 5-10 seviyesinde kaldığını ifade eden Bayraktar, "Kamu kurumlarından iş almak için rüşvet verme ihtiyacım yoktur. Alacaklarımı tahsil edebilmek için benden para istendi" dedi.
"ÖNCE 50 BİN DOLAR İSTEDİ, SEÇİMDEN SONRA 500 BİN TL VERDİM"
Mahkeme başkanının "500 bin TL'yi sizden kim talep etti?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, olayın detaylarını şu sözlerle anlattı:
"2023 yılının Aralık ayında mal alacaklarını ve parasını nakit ödeyeceklerini söylediler. Faturamızı kestik ancak paramız yatmadı. Satın Alma Müdürü Ümit Bey'e gittim, ödemelerimin yapılmasını istedim. Bana 'Paramızın ödenebilmesi için 50 bin dolar hazırla getir' dedi.
Nakit param olmadığını söyleyerek reddedince beni bekletmeye başladılar. Seçimden sonra Ümit Bey beni tekrar arayarak 'Hani gelecektin, gelmedin' dedi. Ne için aradığını biliyordum. Seçimden sonraki iki hafta içerisinde 500 bin TL parayı bir poşet/çanta içerisinde hazırlayıp Ağaç A.Ş.'deki ofisine götürdüm. Masasına bıraktım, benden alıp çekmecesine koydu."
Bir başka sanık Alaettin Vardar da kapalı kapılar ardındaki para trafiğini anlattı.
28 YILLIK TEDARİKÇİ ALAETTİN VARDAR: "İÇERİDEKİ ALACAK İÇİN 40 BİN DOLAR VE BİM KARTLARI VERDİM"
1998 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı dönemi de dahil 11 genel müdür gördüğünü belirten Çağlayan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Alaettin Vardar, 69 milyon liralık birikmiş alacağını tahsil edebilmek ve ödemelerin aksamaması adına yaşananları mahkemede şöyle aktardı:
2023 Aralık ayında Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın İkitelli Organize'deki kendi iş yerine geldiğini belirterek, "Kahve içtik. 'Patron gönderdi' dedi. Çekmecemden çıkardığım poşet içindeki 30 bin doları Ümit Polat'a teslim ettim" dedi.
GENEL MÜDÜR ODASINDA MASAYA 10 BİN DOLAR
2024 Mayıs ayındaki ödemelerin ardından ise ikinci teslimatı anlatan Vardar, Genel Müdür Ali Sukas'ın odasına girip çay içerken masanın üzerine 10 bin dolar bırakıp çıktığını beyan etti.
A101 VE BİM KARTLARI
Savcının market kartlarıyla ilgili sorusuna yanıt veren Vardar, yılbaşı ve Ramazan dönemlerinde istenen BİM ve A101 hediye kartlarını Ümit Polat'a teslim ettiklerini doğruladı.
DY GRUP ORTAĞI SANIK: "BOYNER KART, 10 BİN DOLAR VE SEÇİM YARDIMI ADIYLA PARA İSTENDİ"
Ağaç A.Ş.'ye hafriyat ve elek tedariği sağlayan DY Grup ve Menkulsa İnşaat ortağı sanık Dinçer Kantar, mahkemedeki ifadesinde rüşvet kıskancının 2023 yılının sonlarında başladığını söyledi.
MÜDÜRDEN TEHDİT ÜSTÜNE TEHDİT
Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisini odasına çağırarak "Sistem böyle işliyor, parayı vermezsen iş alamazsın, alsan da ödemeni alamazsın" dediğini aktaran sanık, içeride biriken 10 milyon liralık alacağını alabilmek için talepleri kabul etmek zorunda kaldığını beyan etti:
100 Bin TL'lik Boyner kartı: 2023 Aralık ayında 94 bin TL'ye alınan hediye kartı Ümit Polat'a odasında teslim edildi.
10 BİN DOLAR 'SIKINTI' PARASI
Kantar, 2024 yılının başında Ümit Polat'ın "Başımda sıkıntı var" diyerek istediği 10 bin dolar (363 bin TL), döviz bürosundan çekilip Viaport AVM'deki Simit Sarayı'nda elden verildiğini açıkladı.
Ayrıca, 2024 Mart ayında seçim yardımı adı altında istenen 500 bin TL nakit para Ziraat Bankası'ndan çekilerek Ali Sukas'ın Özel Kalem Müdürü Murat Or'a teslim edildi.
ŞOK İTHAL TORF İHALESİ SKANDALI: "FİYATI ARTIRIP ARADAKİ FARKLA DÖVİZ ALDIRDILAR!"
Dava dosyasına damga vuran en çarpıcı itiraf ise 54 milyon TL bedelli İthal Torf İhalesinde yaşandı.
Sanık, ihaleye m³ başına 2.600 TL teklif verdiklerini, ancak Ümit Polat'ın kendisini çağırarak teklifi 2.930 TL'ye revize ettirdiğini söyledi. Aradaki m³ başına 330 TL'lik farkın (toplam 6 milyon TL) İştirakler Daire Başkanlığına gideceğinin söylendiğini belirten sanık, bu paranın çekilerek 185 bin 760 dolar yapıldığını ve Ali Sukas'ın talimatıyla Bulgurlu'da "Hüsnü" isimli şahsa teslim edildiğini tüm banka dekontlarıyla mahkemeye ibraz etti.