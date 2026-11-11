Güllü soruşturmasında ses kayıtları dosyayı karıştırdı! Sultan Nur Ulu tanıklıktan sanıklığa geçti: Üç ayrı suçlama
Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından iki kez yeminli tanık olarak ifade veren Sultan Nur Ulu'nun dosyadaki konumu değişti. İlk ifadeleri nedeniyle yalan tanıklıkla suçlanan Ulu hakkında ayrıca izinsiz ses kaydı ve şantaj iddialarıyla da suç duyurusunda bulunuldu. Ulu, 11 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
Güllü'nün hayatını kaybettiği gece yanında bulunan isimlerden Sultan Nur Ulu'nun dosyadaki konumu değişti. Olayın ardından 3 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde iki kez yeminli ifade veren Ulu, Güllü'nün düşüş anını görmediğini, o sırada aynaya baktığını söyledi.
Ancak yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştiren Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü öne sürdü.
Savcılık, Ulu'nun ilk iki yeminli ifadesinin gerçeği yansıtmadığı kanaatine vararak yalan tanıklık suçundan cezalandırılmasını talep etti. Böylece daha önce tanık olarak dinlenen Ulu, bu kez sanık sıfatıyla yargılanacak.
GİZLİ SES KAYDI İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU
ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Sultan Nur Ulu hakkındaki suçlamalar bununla sınırlı kalmadı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve avukatı Merve Uçanok da Ulu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Şikayetin odağında, telefon ve yüz yüze görüşmelerin tarafların bilgisi ve rızası dışında kaydedilerek paylaşıldığı iddiası yer aldı. Gülter ve avukatı, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlaması kapsamında soruşturma yürütülmesini istedi.
GÜLLÜ'NÜN KARDEŞİNDEN ŞANTAJ SUÇLAMASI
Güllü'nün kardeşi ve avukatı Şermin Tankut da Sultan Nur Ulu hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruda izinsiz ses kaydı, şantaj ve avukatlık görevinin yerine getirilmesini engellemeye yönelik girişim iddiaları yer aldı.
Öte yandan Güllü'nün oğlunun avukatı Rahmi Çelik de tartışma konusu olan ses kayıtlarına ilişkin hazırlanan raporu savcılığa teslim etti.
11 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından değişen ifadeleri ve ses kaydı iddialarıyla gündeme gelen Sultan Nur Ulu, hakkındaki suçlamalar kapsamında 11 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.