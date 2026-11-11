Güllü'nün hayatını kaybettiği gece yanında bulunan isimlerden Sultan Nur Ulu'nun dosyadaki konumu değişti. Olayın ardından 3 ve 24 Ekim 2025 tarihlerinde iki kez yeminli ifade veren Ulu, Güllü'nün düşüş anını görmediğini, o sırada aynaya baktığını söyledi.

Ancak yaklaşık iki ay sonra ifadesini değiştiren Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğünü öne sürdü.

Savcılık, Ulu'nun ilk iki yeminli ifadesinin gerçeği yansıtmadığı kanaatine vararak yalan tanıklık suçundan cezalandırılmasını talep etti. Böylece daha önce tanık olarak dinlenen Ulu, bu kez sanık sıfatıyla yargılanacak.