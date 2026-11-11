Fenerbahçe otobüsüne saldırıda iddianame kabul edildi: 5 sanığa dava... 11 yıl sonra yeniden
Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse 4 Nisan 2015’te Rize deplasmanı dönüşü gerçekleştirilen ve şoför Ufuk Kıran’ın ağır yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili hukuki süreçte kritik eşik aşıldı. Takipsizlik kararının kaldırılmasıyla ivme kazanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, saldırının rastgele değil, önceden planlanarak yapıldığına dair teknik bulgulara yer verilmişti. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmesiyle yargılama süreci tekrar başladı. Yeni deliller ve HTS kayıtları ışığında derinleştirilen soruşturmada, sanıkların otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.
Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni aşamaya geçildi. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2'si tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan 26 sayfalık iddianameyi kabul etti.
ORGANİZE EYLEM
Sürmene Viyadüğü mevkisinde Rize deplasmanı dönüşü gerçekleştirilen saldırıya dair 2020 yılında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 17 Temmuz'da yeni delillerin ortaya çıkmasıyla kaldırıldı.
HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve kriminal bulgularla derinleştirilen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanıklar Yusuf Ö., Hakan H., Emiral A., Özgür E. ve Özden R. K.'nin eylemi birlikte ve önceden planlayarak gerçekleştirdikleri belirtildi.
3'Ü GÖZLEDİ
İddianamede, şüphelilerin olay günü 72 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve saldırı saati olan 22.18 civarında iletişim trafiğinin zirve yaptığı vurgulandı.
Şüphelilerden Yusuf Ö.'nün olay akşamı evinde bulunduğu yönündeki savunmasının, baz istasyonu kayıtlarıyla çeliştiği ifade edildi.
Ayrıca Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.'nin otobüsün geçişini takip ederek gözcülük yaptığı ve olay yerindeki diğer şüphelilere bilgi aktardığı öne sürüldü.
Olay yerinden 130 metre mesafedeki Devran Deresi'nde bulunan 12 kalibre av tüfeği ile olay yerindeki ayakkabı izlerinin, şüphelilerin konumuyla uyumlu olduğu kaydedildi.
'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'
Savcılık, saldırının doğrudan şoför mahalline ve Ufuk Kıran'ın kafa bölgesine yönelik yapıldığını belirterek, saldırganların öldürme kastıyla hareket ettiğini değerlendirdi.
Yüksek hızla seyreden otobüsün şoförsüz kalarak denize veya şarampole yuvarlanma ihtimali nedeniyle, eylemin sadece şoföre değil, araçtaki 39 kişinin tamamına yönelik olduğu belirtildi.
Zanlıların, Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesi kapsamında en ağır cezayı gerektiren tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmaları istendi. Ayrıca otobüs sahibi İsmail Kopuz'a karşı "mala zarar verme" suçundan cezalandırılmaları talep edildi
Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte yeni yargılama süreci başlayacak.
O SEZON LİGDE NE OLMUŞTU
Süper Lig'de 2014-2015 Süleyman Seba Sezonu'nda Fenerbahçe şampiyonluğu 3 puanla kaçırmıştı.
Takımın teknik direktörlüğünü Ersun Yanal'ın ardından İsmail Kartal üstlenmişti. Kulübün başkanı yine Aziz Yıldırım'dı.
Emre Belözoğlu ise o dönem takım kaptanıydı.
Saldırı öncesindeki 26. hafta müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'u 5-1 mağlup etmişti. Maç dönüşünde takım otobüsüne yapılan silahlı saldırı nedeniyle liglere bir hafta ara verilmişti.
Fenerbahçe ligi 22 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 74 puanla tamamladı.