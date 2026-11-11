3'Ü GÖZLEDİ

İddianamede, şüphelilerin olay günü 72 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve saldırı saati olan 22.18 civarında iletişim trafiğinin zirve yaptığı vurgulandı.

Şüphelilerden Yusuf Ö.'nün olay akşamı evinde bulunduğu yönündeki savunmasının, baz istasyonu kayıtlarıyla çeliştiği ifade edildi.

Ayrıca Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.'nin otobüsün geçişini takip ederek gözcülük yaptığı ve olay yerindeki diğer şüphelilere bilgi aktardığı öne sürüldü.

Olay yerinden 130 metre mesafedeki Devran Deresi'nde bulunan 12 kalibre av tüfeği ile olay yerindeki ayakkabı izlerinin, şüphelilerin konumuyla uyumlu olduğu kaydedildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2’si tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan 26 sayfalık iddianameyi kabul etti.