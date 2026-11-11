COP31 hatırası! Palau liderinden Başkan Erdoğan'a "özçekim" sürprizi
Küresel diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor. Başkan Erdoğan "ev sahibi" olarak liderleri tek tek karşıladı. Samimi diyalogların damga vurduğu karşılama töreninde renkli anlar yaşandı. Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Başkan Erdoğan'la tokalaştıktan sonra bir anda ceketinin cebinden cep telefonunu çıkardı. Whipps Jr., Başkan Erdoğan ve Guterres'le özçekim (selfie) yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen COP31'de liderleri milli muharip uçağımız KAAN'ın motiflerine yer verilen yeşil renkli kravatla karşıladı.
Karşılama törenine Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile olan diyalogları damgasını vurdu.
Başkan Erdoğan, Aliyev salona girince "Merhaba gardaşım" dedi. Şerif de kameralar önünde "Biz kardeşiz" ifadelerini kullandı.
Şara'ya "Keyfe Suriye?" sorusunu yönelten Erdoğan, Brezilya lideri Lula ile de kucaklaşıp yakında Brezilya'ya gideceğini söyledi.
Öte yandan zirveden renkli bir an kayıtlara geçti... Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr. "özçekim" sürprizi geldi.
COP31'DE SELFİE SÜRPRİZİ
Palau lideri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ile aynı karede yer almak istedi.
Ceketinin cebinden çıkardığı cep telefonuyla Başkan Erdoğan ve Guterres eşliğinde özçekim yapan (selfie) Whipps Jr., liderlere teşekkür etti.
Zirve marjında gerçekleşen renkli anlar ve liderlerin samimi diyalogları objektiflere yansıdı.