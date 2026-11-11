Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen COP31'de liderleri milli muharip uçağımız KAAN'ın motiflerine yer verilen yeşil renkli kravatla karşıladı.



Karşılama törenine Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile olan diyalogları damgasını vurdu.

Başkan Erdoğan liderleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile tek tek karşıladı (Foto: AA)



Başkan Erdoğan, Aliyev salona girince "Merhaba gardaşım" dedi. Şerif de kameralar önünde "Biz kardeşiz" ifadelerini kullandı. Şara'ya "Keyfe Suriye?" sorusunu yönelten Erdoğan, Brezilya lideri Lula ile de kucaklaşıp yakında Brezilya'ya gideceğini söyledi.