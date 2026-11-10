Yargıtay'ın daha önce işleme koymadığı suç duyurusunun ardından, kurul üyelerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma neticesinde 5 eski teğmenin 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yürürlükten kaldırılan metnin törende okunması için amirlerine defalarca müracaat eden eski teğmenlerin, merasimden önceki gece yemini okumalarına rağmen tören sonrası tekrar okumak üzere aralarında mesajlaştıkları saptanmıştı.

Amirlerin kesin uyarılarına rağmen organize şekilde kılıç çekerek korsan yemin töreni düzenleyen grup hakkında başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amiri ile 5 teğmen hakkında " Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası " verilmişti.

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yaşananlar ve sonrasında ulaşılan bulgular, eylemin anlık heyecan değil, önceden kurgulanmış provokasyon olduğunu ortaya koymuştu.

Disiplin soruşturması sırasında ifade veren eski teğmenler, niyetlerini "Basının olduğu yerde yemini okumanın daha etkili olacağını düşündük." sözleriyle dile getirerek itirafta bulunmuşlardı.

Eylemin bireysel olmadığını ispatlayan en önemli detaylardan biri eski teğmen Ebru Eroğlu'nun hamleleri oldu. Anons sistemini kullanarak aileleri tören alanının dışına çıkararak teğmenleri otganize eden Eroğlu'nun hemen ardından "Malazgirt Taburu sahaya" şeklinde çağrı yapması ve metni ezberden okuması, itaatsizliğin önceden planlanmış organize hareket olduğunu yansıtmıştı.

Yaşanan disiplinsizliğe en üst perdeden tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri nizamı hedef alan eski teğmenlere "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

Davanın ilk duruşması 9 Şubat 2027'de görülecek.