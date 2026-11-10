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TSK'dan ihraç edilen 5 eski teğmene dava... İddianame tamam: İftiradan yargılanacaklar

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak disiplinsiz davranış sergileyen ve sonrasında TSK'dan ihraç edilen 5 eski teğmen, disiplin kurulu üyelerine yönelik iftira suçlamasıyla yargılanacak. Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen şüphelilerin ilk duruşması 9 Şubat 2027 tarihinde görülecek.

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TSK'dan ihraç edilen 5 eski teğmene dava... İddianame tamam: İftiradan yargılanacaklar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 eski teğmen, disiplin kurulu üyelerine yönelik asılsız iddiaları nedeniyle hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mezuniyet törenini gövde gösterisine çevirerek planlı itaatsizliğe imza atan şüpheliler hakkında, iftira suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene iftira suçlamasıyla dava açıldı. Beş ismin dört yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene iftira suçlamasıyla dava açıldı. Beş ismin dört yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Yargı korsan yeminin faturasını kesti: İhraç edilen 5 eski teğmene TSK kapısı tamamen kapandı

İFTİRADAN YARGILANACAKLAR

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüphelilerin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında yaptıkları suç duyurusunun hukuki dayanaktan yoksun olduğu belirtildi.

Teğmenlerin, ihraç sürecinde kurul üyelerine baskı yapıldığını ve oyların değiştirildiğini iddia ettikleri ancak bu iddialarını yalnızca basın haberleri ve köşe yazılarıyla temellendirmeye çalıştıkları kaydedildi.

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargıtay'ın daha önce işleme koymadığı suç duyurusunun ardından, kurul üyelerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma neticesinde 5 eski teğmenin 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın ilk duruşması 9 Şubat 2027'de görülecek.

MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSKdan ihraç edildiMSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSKdan ihraç edildi

NE OLMUŞTU

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yaşananlar ve sonrasında ulaşılan bulgular, eylemin anlık heyecan değil, önceden kurgulanmış provokasyon olduğunu ortaya koymuştu.

Amirlerin kesin uyarılarına rağmen organize şekilde kılıç çekerek korsan yemin töreni düzenleyen grup hakkında başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amiri ile 5 teğmen hakkında "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmişti.

Yürürlükten kaldırılan metnin törende okunması için amirlerine defalarca müracaat eden eski teğmenlerin, merasimden önceki gece yemini okumalarına rağmen tören sonrası tekrar okumak üzere aralarında mesajlaştıkları saptanmıştı.

4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Disiplin soruşturması sırasında ifade veren eski teğmenler, niyetlerini "Basının olduğu yerde yemini okumanın daha etkili olacağını düşündük." sözleriyle dile getirerek itirafta bulunmuşlardı.

Eylemin bireysel olmadığını ispatlayan en önemli detaylardan biri eski teğmen Ebru Eroğlu'nun hamleleri oldu. Anons sistemini kullanarak aileleri tören alanının dışına çıkararak teğmenleri otganize eden Eroğlu'nun hemen ardından "Malazgirt Taburu sahaya" şeklinde çağrı yapması ve metni ezberden okuması, itaatsizliğin önceden planlanmış organize hareket olduğunu yansıtmıştı.

Yaşanan disiplinsizliğe en üst perdeden tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri nizamı hedef alan eski teğmenlere "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

Davanın ilk duruşması 9 Şubat 2027'de görülecek.Davanın ilk duruşması 9 Şubat 2027'de görülecek.

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