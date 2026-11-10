TSK'dan ihraç edilen 5 eski teğmene dava... İddianame tamam: İftiradan yargılanacaklar
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak disiplinsiz davranış sergileyen ve sonrasında TSK'dan ihraç edilen 5 eski teğmen, disiplin kurulu üyelerine yönelik iftira suçlamasıyla yargılanacak. Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen şüphelilerin ilk duruşması 9 Şubat 2027 tarihinde görülecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 eski teğmen, disiplin kurulu üyelerine yönelik asılsız iddiaları nedeniyle hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Mezuniyet törenini gövde gösterisine çevirerek planlı itaatsizliğe imza atan şüpheliler hakkında, iftira suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İFTİRADAN YARGILANACAKLAR
Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüphelilerin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri hakkında yaptıkları suç duyurusunun hukuki dayanaktan yoksun olduğu belirtildi.
Teğmenlerin, ihraç sürecinde kurul üyelerine baskı yapıldığını ve oyların değiştirildiğini iddia ettikleri ancak bu iddialarını yalnızca basın haberleri ve köşe yazılarıyla temellendirmeye çalıştıkları kaydedildi.
Yargıtay'ın daha önce işleme koymadığı suç duyurusunun ardından, kurul üyelerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma neticesinde 5 eski teğmenin 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Davanın ilk duruşması 9 Şubat 2027'de görülecek.
NE OLMUŞTU
Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yaşananlar ve sonrasında ulaşılan bulgular, eylemin anlık heyecan değil, önceden kurgulanmış provokasyon olduğunu ortaya koymuştu.
Amirlerin kesin uyarılarına rağmen organize şekilde kılıç çekerek korsan yemin töreni düzenleyen grup hakkında başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amiri ile 5 teğmen hakkında "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmişti.
Yürürlükten kaldırılan metnin törende okunması için amirlerine defalarca müracaat eden eski teğmenlerin, merasimden önceki gece yemini okumalarına rağmen tören sonrası tekrar okumak üzere aralarında mesajlaştıkları saptanmıştı.
Disiplin soruşturması sırasında ifade veren eski teğmenler, niyetlerini "Basının olduğu yerde yemini okumanın daha etkili olacağını düşündük." sözleriyle dile getirerek itirafta bulunmuşlardı.
Eylemin bireysel olmadığını ispatlayan en önemli detaylardan biri eski teğmen Ebru Eroğlu'nun hamleleri oldu. Anons sistemini kullanarak aileleri tören alanının dışına çıkararak teğmenleri otganize eden Eroğlu'nun hemen ardından "Malazgirt Taburu sahaya" şeklinde çağrı yapması ve metni ezberden okuması, itaatsizliğin önceden planlanmış organize hareket olduğunu yansıtmıştı.
Yaşanan disiplinsizliğe en üst perdeden tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri nizamı hedef alan eski teğmenlere "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.