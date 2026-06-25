Yargı korsan yeminin faturasını kesti: İhraç edilen 5 eski teğmene TSK kapısı tamamen kapandı

NE OLMUŞTU Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yaşananlar ve sonrasında ulaşılan bulgular, eylemin anlık heyecan değil, önceden kurgulanmış provokasyon olduğunu ortaya koymuştu. Amirlerin kesin uyarılarına rağmen organize şekilde kılıç çekerek korsan yemin töreni düzenleyen grup hakkında başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amiri ile 5 teğmen hakkında "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmişti. Yürürlükten kaldırılan metnin törende okunması için amirlerine defalarca müracaat eden eski teğmenlerin, merasimden önceki gece yemini okumalarına rağmen tören sonrası tekrar okumak üzere aralarında mesajlaştıkları saptanmıştı. Disiplin soruşturması sırasında ifade veren eski teğmenler, niyetlerini "Basının olduğu yerde yemini okumanın daha etkili olacağını düşündük." sözleriyle dile getirerek itirafta bulunmuşlardı.

ORGANİZATÖR EBRU Eylemin bireysel olmadığını ispatlayan en önemli detaylardan biri eski teğmen Ebru Eroğlu'nun hamleleri oldu. Anons sistemini kullanarak aileleri tören alanının dışına çıkararak teğmenleri otganize eden Eroğlu'nun hemen ardından "Malazgirt Taburu sahaya" şeklinde çağrı yapması ve metni ezberden okuması, itaatsizliğin önceden planlanmış organize hareket olduğunu yansıtmıştı.