Yargı korsan yeminin faturasını kesti: İhraç edilen 5 eski teğmene TSK kapısı tamamen kapandı
Mezuniyet törenini gövde gösterisine çevirerek basının önünde planlı itaatsizliğe imza atan eski teğmenlerin TSK’ya dönme hayalleri suya düştü. İhraç edilen isimlerden Batuhan Gazi Kılıç’ın açtığı iptal davası mahkeme heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi. Daha önce Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar’ın taleplerini geri çeviren yargı, Deniz Demirtaş’ı Milli Savunma Bakanlığının itirazı üzerine ikinci kez uzaklaştırmıştı. Alınan bu son kararla birlikte, hiyerarşiyi çiğneyerek disiplinsizlik yapan ve ordudan ilişiği kesilen 5 eski teğmenin tamamı için yargı yolu tamamen kapanmış oldu. İhraç teğmenlerin CHP'li belediyelerde istihdam edilmesi için "havlucu" Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e teklifte bulunduğu yazışmalar ortaya çıkarken, Yalım'ın planını Mansur Yavaş uygulamıştı.
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- İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde korsan yemin organize eden eski teğmen Batuhan Gazi Kılıç'ın TSK'ya dönüş talebini oy birliğiyle reddetti.
- Korsan yemin eylemi nedeniyle TSK'dan ihraç edilen 5 eski teğmenin tamamının geri dönüş davaları reddedilerek süreç tamamlandı.
- Eski teğmenler, amirlerin uyarılarına rağmen mezuniyet töreninde yürürlükten kaldırılan metni okumak için önceden organize olmuş ve aralarında mesajlaşmışlardı.
- Eski teğmen Ebru Eroğlu, anons sistemiyle aileleri dışarı çıkararak teğmenleri organize etmiş ve metni ezberden okumuştu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaya tepki göstererek eski teğmenlere 'Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?' diye sormuştu.
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde askeri hiyerarşiyi hiçe sayarak amirlerinin uyarılarına rağmen korsan yemin organize eden eski teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine dönme umutları yargıdan döndü.
İstanbul 14. İdare Mahkemesi, ihraç edilen eski teğmen Batuhan Gazi Kılıç'ın kararın iptali ve orduya dönüş istemiyle açtığı davayı oy birliğiyle reddetti.
Alınan kararla birlikte, itaatsizlikleri sebebiyle TSK'dan uzaklaştırılan 5 eski teğmenin tamamının geri dönüş davaları sonuçsuz kaldı.
YARGI DOSYAYI KAPATTI
Süreç içerisinde Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar'ın TSK'ya dönüş talebiyle idare mahkemelerine taşıdığı davalar reddedilmişti.
Geçtiğimiz aylarda Deniz Demirtaş'ın açtığı dava ilk etapta kabul edilse de Milli Savunma Bakanlığının karara yaptığı itiraz neticesinde Demirtaş ikinci kez TSK'dan ihraç edilerek uzaklaştırıldı.
NE OLMUŞTU
Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yaşananlar ve sonrasında ulaşılan bulgular, eylemin anlık heyecan değil, önceden kurgulanmış provokasyon olduğunu ortaya koymuştu.
Amirlerin kesin uyarılarına rağmen organize şekilde kılıç çekerek korsan yemin töreni düzenleyen grup hakkında başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amiri ile 5 teğmen hakkında "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmişti.
Yürürlükten kaldırılan metnin törende okunması için amirlerine defalarca müracaat eden eski teğmenlerin, merasimden önceki gece yemini okumalarına rağmen tören sonrası tekrar okumak üzere aralarında mesajlaştıkları saptanmıştı.
Disiplin soruşturması sırasında ifade veren eski teğmenler, niyetlerini "Basının olduğu yerde yemini okumanın daha etkili olacağını düşündük." sözleriyle dile getirerek itirafta bulunmuşlardı.
ORGANİZATÖR EBRU
Eylemin bireysel olmadığını ispatlayan en önemli detaylardan biri eski teğmen Ebru Eroğlu'nun hamleleri oldu. Anons sistemini kullanarak aileleri tören alanının dışına çıkararak teğmenleri otganize eden Eroğlu'nun hemen ardından "Malazgirt Taburu sahaya" şeklinde çağrı yapması ve metni ezberden okuması, itaatsizliğin önceden planlanmış organize hareket olduğunu yansıtmıştı.
SİZ BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ!
Yaşanan disiplinsizliğe en üst perdeden tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri nizamı hedef alan eski teğmenlere "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.
HAVLUCU YALIM'IN PLANI YAVAŞ'IN İCRAATI
Rüşvet tutuklusu eski Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım ile Özgür Özel arasında geçtiği belirtilen yazışmalarda, CHP Genel Merkezi'nin TSK'dan ihraç edilen teğmenlerle irtibat halinde olduğu ve "önce mahkeme sonra CHP'li belediye" formülünü planladığı gündeme gelmişti.
Söz konusu yazışmalara ait olduğu öne sürülen görüntülerde, 1 Şubat 2025 tarihli Whatsapp mesajlaşmasında, ihraç edilen teğmenlerin CHP'li büyükşehir belediyelerinde istihdam edilmesi konusunun gündeme geldiği görüldü.
Mesajlarda, Özkan Yalım'ın "İhraç edilen teğmenlerle alakalı düşüncen vardır muhakkak, önümüzdeki günlerde büyük şehirlerimizde istihdam edilmesi nasıl olur?" ifadelesini kullandığı kaydedildi.
Buna karşılık verilen Özel'in cevabında, önce idari yargı sürecinin tamamlanmasının bekleneceği belirtilerek, "Yürütmeyi durdurma alıp bir ay içinde geri dönmeyi umuyorlar, olmazsa biz onları yerleştiririz" dediği iddia edildi.
Yazışmalarda ayrıca Yalım'ın, "Çok iyi, tüm askeri personeli yanımıza tamamen çekeriz" ifadesini kullandığı öne sürüldü.
TSK'dan ihraç edilen 4 teğmenin 2025 yılı itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kadroya alındığı öğrenilmişti.
Böylelikle Özkan Yalım'ın planını Mansur Yavaş uygulamaya sokmuştu.