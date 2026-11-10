İstanbul 'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, kent genelindeki trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, saat 09.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken toplu ulaşım duraklarında da yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası yönündeki bağlantılarında araç kuyrukları uzarken Avrasya Tüneli girişlerinde de yoğunluk yaşandı.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Maltepe-Kadıköy hattı ile TEM'in Çamlıca-Ataşehir bağlantılarında iki yönlü trafik sıkışıklığı görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar-Küçükçekmece hattı, Yenibosna, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy güzergahlarında trafik ağır seyretti. Basın Ekspres Yolu ile TEM Otoyolu'nun Mahmutbey-Seyrantepe kesiminde de yoğunluk oluştu.

TOPLU ULAŞIMDA DA YOĞUNLUK

Karayollarındaki sıkışıklık toplu ulaşım araçlarına da yansıdı. Tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu. İETT seferlerinde gecikmeler yaşanırken M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Üsküdar yönündeki peronlarında da kalabalık gözlendi.

TRAFİK HARİTASINDA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yoğunluk haritasına göre, ana arterlerdeki trafiğe alternatif olarak Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergahı öne çıktı. Özellikle Çatalca, Arnavutköy ve Başakşehir'in kuzey kesimleri ile Anadolu Yakası'nda Çekmeköy, Sancaktepe ve Pendik-Tuzla hattının kuzeyinden geçiş yapacak sürücüler için bu güzergahın daha akıcı olduğu belirtildi.

Başakşehir-Kayaşehir üzerinden İstanbul Havalimanı yönüne uzanan kuzey bağlantı yolları da alternatifler arasında yer aldı. Anadolu Yakası'nda ise Şile Otoyolu'nun doğu kesimleri ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları daha rahat ulaşım imkanı sundu.

Kıtalararası geçiş yapacak sürücüler için kara yolundaki köprü yoğunluğuna karşı Marmaray, vapur ve motor seferleri de alternatif ulaşım seçenekleri olarak öne çıktı.

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