Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin gerçekleştiği gün kılıç çekerek korsan yemin eden teğmenler (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

KARARIN PERDE ARKASI



Öte yandan 12 soruda neden böyle bir karar verildiğine ilişkin cevaplar ortaya çıktı.

1. Teğmenler yürürlükten kaldırılan yemin metnini törende okumakta neden bu kadar ısrarcı oldular? Komutanlarına yedi kez gitmelerindeki amaç neydi? Metnin tekrar yönergeye konulması için denenebilecek başka yol var mıydı?

Yönergeden bahse konu yemin metninin çıkarılması idarenin takdirindedir.

Öğrencilerin bu kararı sorgulamaları ve yönergeden çıkarılmasına rağmen resmî törende okumak istemeleri de bir disiplinsizlik. Mutlak itaati esas alan askerlik mesleğinde amirlerin aldığı kararları bir kez bile sorgulamak ciddi bir disiplinsizlik iken bunun yedi defa tekrarlanması kabul edilebilir bir durum değil.

Nitekim bu durumda yapılması gerekeni yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan idareci subaylar için de Yüksek Disiplin Kurulu tarafından TSK'dan ayırma cezası verilmiş.

İdarenin aldığı bir kararın yanlış olduğu düşünülüyorsa yapılması gereken idari yargı yoluna gitmek.

2. Faaliyetin anlık gelişmediği, planlı olduğu nereden belli?

Teğmenlerin;

- Yürürlükten kaldırılan metnin törende okunması için amirlerine defalarca müracaat etmeleri,

- Bir gece önce yemini okumalarına rağmen tören sonrası da okumak üzere aralarında yaptıkları mesajlaşmalar,

- Disiplin soruşturmasında "basının olduğu yerde yemini okumanın daha etkili olacağını düşündük" şeklindeki ifadeleri ile,

- Teğmen Ebru Eroğlu'nun anons sisteminden aileleri tören alanının dışına çıkarmak için anons yapmasının ardından "Malazgirt Taburu sahaya" şeklinde yaptığı anons ve,

- Teğmen Ebru Eroğlu'nun metni ezberden okuması bu eylemin bireysel ve anlık bir eylem olmadığını, önceden planlanmış ve organize bir şekilde gerçekleştirildiğini ve disiplini bozucu tavır ve davranış sergilendiğini ortaya koymuştur.

3. Teğmenlerin "Metni törende okumak istedik, izin verilmeyince törenden sonra okuduk. Emir 'törende okunmayacağı' şeklinde olduğu için emre itaatsizlik yok" savunması neden geçersiz?

Tören bir bütündür. Törenin resmî kısmı bitmiş olsa bile tören yönergesindeki yazılı hususların dışına çıkarak, alternatif tören organize etmek disipline aykırı.

Teğmenlerin emirleri "tören içi" veya "tören dışı" şeklinde yorumlayarak hareket etmesi emir komuta zincirini dolanmak anlamına gelir.