MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin gerçekleştiği gün kılıç çekerek korsan yemin eden teğmenler (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)
Söz konusu yeminin okunması, "TSK'da ayrılık var" algısı yaratılmasına neden oldu, kamuoyunda TSK'nın içinde ayrışma olduğu şeklinde yorum ve tartışmalar yapıldı, milletin gözbebeği olan TSK, birkaç Teğmen'in disiplin dışı davranışları nedeniyle siyasi tartışmaların içine itildi.
Diğer yandan bu disiplinsizlik sonucunda bir kesimin "Atatürkçü teğmenler ordudan atılıyor" diyerek, diğer bir kesimin de "hâlâ TSK'da cuntacılar var" diyerek dezenformasyon yapmasına ve TSK'nın yıpratılmasına zemin hazırlandı.
8. TSK neden bu tür eylemlere izin veremez?
Türk Silahlı Kuvvetlerinin temeli disiplindir ve TSK'nın birinci görevi disiplini tesis ve idame etmektir.
Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan, grup hâlinde organize edilmiş, basının bulunduğu ortamda yapılarak eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmış.
Teğmenlerin amirlerinin ve üstlerinin net uyarılarına rağmen bu davranışta ısrar etmeleri askerî kurallara ve düzenlemelere açıkça meydan okumak anlamına gelmekte. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez.
Bu tür disiplinsizlik ve eylemlere göz yumulması veya caydırıcı tedbirler alınmaması durumunda diğer personelin de benzer şekilde emirleri sorgulamasına yol açabilir. Hiyerarşiye saygısızlık yayılır ve astların üstlere karşı saygı, güven ve hürmet hisleri azalır.
Dolayısıyla kurumsal düzen bozulur.
MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin gerçekleştiği gün kılıç çekerek korsan yemin eden teğmenler (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)
9. Tamam disiplinsizlik var. Ama bunun cezası TSK'dan ayırma mı olmalı?
Buradaki olay özet olarak; metnin içeriğinden ve atılan sloganlardan bağımsız olarak usulle ilgili. Sen kaldırsan da ben bu metni senin uyarılarına ve izin vermemene rağmen alternatif bir organizasyonla okurum tavrıdır. İdarenin otoritesini sorgulama, askerî hiyerarşiyi yok sayma eylemini toplu şekilde yapmaktır.
Disiplinsizlik emsal teşkil edebilir ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlik ve beraberliğine zarar vererek gruplaşmalara neden olabilir.
Bu nedenlerle kurumsal düzenin korunması için caydırıcı cezalar verilmesi gerekmekte.
Öte yandan, disiplin soruşturması ve Yüksek Disiplin kurulu sürecinde söz konusu Teğmenlerin tavır ve açıklamaları da manidar. Bilerek yaptık minvalindeki, eylemleri ile uyumlu söylemler bunu gösteriyor. Hiçbirinde hata yaptık, yanlış anlaşıldık, pişmanlık duyuyoruz, böyle olacağını tahmin edemedik gibi bir tavır da görülmüyor. Sizce TSK buna göz mü yummalıydı?
10. Bazı emekli askerler neden ısrarla burada bir disiplinsizlik yok diyorlar. Gerçekten öyle mi?
Disiplinsizlik yok diyen bazı emekli askerler aslında Teğmenlerin yaptığı disiplinsizliği ısrarla görmezden gelmeye devam ediyor. Ancak kendileri görevde olsalardı ve bu olayla ilgili soruşturma yapsalardı aynı kararı kendilerinin de vereceği çok açık ve net.
Bu durum, görevden ayrılan eski bir ekonomistin asgari ücretin 50 bin TL olması gerektiğini söylemesine benzer. Olamayacağını, sağlıklı bir ekonomi için olmaması gerektiğini, kendi görevde olsa kesinlikle kabul etmeyeceğini bilir ama sorumluluk onda olmadığı için belli kitlelerin hoşuna gidecek vaat ve söylemlerde bulunabilir.
Emekli askerler şu anda üzerlerinde üniforma olsa TSK'nın itibarını ve geleceğini önceleyecek; kanunların, emir-komutanın ve disiplinin bu ordu için olmazsa olmaz bir husus olduğunu hatırlayacak ve şu anda yapılanların aynısını yapacaktır.
11. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dediği için cezalandırıldığı iddia edilen Teğmenler nasıl Atatürk'ün ideallerine en büyük zararı verdi?
Atatürk'ün en büyük ideallerinden birisi kadının toplumsal hayatta hak ettiği yeri almasıydı. Tüm dünyada büyük beğeni toplayacak olan 3 kadın Teğmen'in Harp Okullarını birincilikle bitirmesi bu ideale ulaşmadaki en yüksek noktalardan biridir. Ancak bu başarı, disiplini hiçe sayan bazı Teğmenler yüzünden gölgede kalmıştır.
Önemli olan Atatürk'ün adını anmak veya onun değerlerini savunuyor görüntüsü vermek değil, onun savunduğu değerlere saygı göstermektir.
Hâl böyleyken disiplin dışı hareket eden ve kahraman ordumuzu siyasi tartışmaların göbeğine iten Teğmenler, Atatürk'ün disiplin kültürünü de çiğnemiştir.
12. Yapılan anketlerde halkın büyük çoğunluğu Teğmenlerin cezalandırılmasını istemiyor. Bu doğru mu? Bu durum doğru ise karar alınmasında etkili olması beklenir mi?
Söz konusu anketleri yapanlar, Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in Askeriyiz" dedikleri için ihraç edileceğini söyleyerek bu anketleri gerçekleştiriyor.
Ancak Atatürk söz konusu edilmeden Teğmenler ve onları motive edenler acaba savunma yapabilir mi? Disiplinsizliklerine mantıklı bir açıklama getirebilirler mi?
Halkımız meseleye duygusal bakmakta, Teğmenlerin disiplinsizliğini örtmeye çalışanlar da bu duygusallığı kullanmakta.
Devlet sadece ve sadece kanunlara, nizamlara ve emirlere göre karar verir. Devletin sağlıklı işleyebilmesi, kurumsal düzenin korunması duygusallıktan önce gelir.