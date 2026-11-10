Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim duyurusu! KAP bildirimi geldi: Satın alma süreci tamamlandı
Faizsiz ev ve araba almak için tasarruf finansmanlarına yatırım yapan binlerce kişinin beklediği haber geldi. Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devralınmasına yönelik izin ve onayları aldı. Emlak Katılım'dan yapılan KAP açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurumu, SPK ve BDDK nezdindeki süreçlerin tamamlandığı bildirildi.
Ekonomi yönetimi faizsiz sistemle ev, araba ve iş yeri almak isteyen vatandaşların mağdur olmasını engellemek amacıyla tasarruf finansman şirketlerine yönelik önemli bir adım attı.
Fon soruşturmasındaki Pusula Holding'in bünyesinde yer alan Katılımevim ve Birevim, kamu sermayeli Emlak Katılım Bankası'nın tasarruf finansman şirketine devredildi.
Emlak Katılım Bankası'nın satın aldığı Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası' na gereken izin ve onaylar verildi.
Emlak Katılım'dan KAP'a yapılan açıklamada "Pay devir işlemlerine ilişkin olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yürütülen süreçler tamamlanmış ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onaylar alınmıştır." denildi.
KAP açıklaması şöyle:
"Bankamızın Kamuyu Aydınlatma Platformunda daha önce yayımlanan özel durum açıklamaları ile Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik süreç hakkında kamuoyuna bilgi verilmiştir.
Pay devir işlemlerine ilişkin olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yürütülen süreçler tamamlanmış ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onaylar alınmıştır."
İLK KAMU İŞTİRAKİ OLARAK 2025'TE KURULDU
Tasarruf finansman sektöründe kamu bankası iştiraki olarak kurulan ilk şirket olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., geçen yıl temmuz ayında faaliyete başladı.
Tasarruf finansman modelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen şirket, ilk yılında konut, araç ve iş yeri edinmek isteyen on binlerce ailenin finansman sürecine destek oldu. Şirketin faaliyetleri, vatandaşların düzenli birikimlerini belirli planlar çerçevesinde değerlendirerek ihtiyaç duydukları varlığa ulaşmalarını sağlayan tasarruf finansman modelinin yaygınlaşmasına katkı sundu.
Emlak Katılım'ın finans sektöründeki deneyimini tasarruf finansman modeliyle birleştiren şirket, sektörde alternatif finansman kanallarının çeşitlenmesine yönelik adımlar attı.
KATILIMEVİM'DE 151.1 MİLYAR LİRALIK SÖZLEŞME HACMİ
Katılımevim'in toplam sözleşme hacmi 151.1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Aktif müşteri sayısı 100 binden fazla olan şirketin, geçen yılın aynı döneminde sözleşme hacmi 61.8 milyar TL düzeyindeydi. Şirketin net karı bu yıl yaklaşık 8 kat artış gösterdi.
2016 yılında faaliyetlerine başlayan Birevim ise 10 yılda 300 binden fazla aileyi tasarruf finansman sistemiyle tanıştırdı.