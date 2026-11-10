WhatsApp’ta “eski” açık! Dolandırıcıların yeni kapısı oldu… iOS güncellemesi olmayan cihazlar tehlikede
Kocaeli’de yaşayan Heran Duman’ın WhatsApp hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Duman’ın yakınlarından acil ihtiyaç bahanesiyle 20’şer bin lira talep eden şüpheliler, yapay zeka sistemleri kullanarak hesap sahibinin mesajlaşma stilini taklit etti. Bazı vatandaşların dolandırıcılık girişimine inanarak para gönderdiği tespit edilirken, uzmanlar güvenlik açığı oluşturan 'Bağlı Cihazlar' özelliğinin düzenli kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları artıyor. Dolandırıcılar, WhatsApp hesabına sızdıkları şahısların adına sahte yazışmalar açıp yakın çevresinden para talep ediyor. Üstelik bunu, asıl hesap sahibini sistemden çıkarmadan yapıyor. Eski IOS sürümünü kullanan cihazların hepsinin tehlikede olduğu belirtiliyor.
Kocaeli'de WhatsApp hesabı ele geçirilen Heran Duman'ın rehberinde kayıtlı olan yakınlarına gönderilen mesajlarla 20'şer bin lira talep edildiği ortaya çıktı.
YAPAY ZEKA İLE YAZIŞMA TAKLİDİ
WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesiyle artan dolandırıcılık girişimleri mağduriyetlere yol açmaya devam ediyor.
Kocaeli'de yaşayan Heran Duman, hesabının ele geçirilmesinin ardından durumu yakınlarından gelen aramalarla öğrendiğini belirterek, "WhatsApp hesabımı ele geçiren dolandırıcı tüm arkadaşlarımdan, bende kayıtlı olan kişilerden, eşimden dostumdan benim adıma para istemiş. Herkesten 20'şer bin lira istemiş, 'Acil olmasaydı istemezdim' diye. Benim kimseden bir şey istediğim yok, haberim de yok. Daha sonra haberim oldu. İlgili mercilere şikayette bulundum" diye konuştu.
Bazı yakınlarının dolandırıcıların verdiği hesap numaralarına para gönderdiğini ifade eden Duman, vatandaşların bu tip girişimlere karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.
ESKİ SÜRÜM iOS'TA GÜVENLİK AÇIĞI
Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinde iOS işletim sisteminden kaynaklı bir güvenlik açığı kullanıldığını belirtti.
"BAĞLI CİHAZLAR"A DİKKAT
Dolandırıcıların 'Bağlı Cihazlar' özelliğini suistimal ederek hesabın bir kopyasını oluşturduklarını aktaran Konyar, "Yapay zeka sistemleriyle mesajlaşma stilinizi taklit ediyorlar. Bu mesajlaşma stiline göre de karşı taraftan, rehberinizdeki arkadaşlarınızdan özellikle para isteme gibi dolandırıcılık faaliyetlerine girişiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
PARA GÖNDERMEDEN ÖNCE MUHAKKAK ARAYIN
Vatandaşların mesaj yoluyla gelen para taleplerini karşı tarafı sesli arayarak doğrulaması gerektiğini belirten Konyar, herhangi bir işlem yapmadan önce telefon görüşmesinin zorunlu olduğunu bildirdi.
LİNKLERE TIKLARKEN DÜŞÜNÜN
Kullanıcıların WhatsApp ayarlarındaki 'Bağlı Cihazlar' sekmesini periyodik olarak kontrol etmesi gerektiğinin altını çizen Konyar, bilinmeyen kaynaklardan gelen linklere tıklanmaması gerektiğini ifade etti.
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ŞART
Dolandırıcılık şüphesi durumunda mesaj geçmişleri ile para transferi bilgilerinin ekran görüntüleri alınarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmesinin hukuki süreç açısından kritik olduğunu dile getirdi.