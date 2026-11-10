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WhatsApp’ta “eski” açık! Dolandırıcıların yeni kapısı oldu… iOS güncellemesi olmayan cihazlar tehlikede

Kocaeli’de yaşayan Heran Duman’ın WhatsApp hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Duman’ın yakınlarından acil ihtiyaç bahanesiyle 20’şer bin lira talep eden şüpheliler, yapay zeka sistemleri kullanarak hesap sahibinin mesajlaşma stilini taklit etti. Bazı vatandaşların dolandırıcılık girişimine inanarak para gönderdiği tespit edilirken, uzmanlar güvenlik açığı oluşturan 'Bağlı Cihazlar' özelliğinin düzenli kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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WhatsApp’ta “eski” açık! Dolandırıcıların yeni kapısı oldu… iOS güncellemesi olmayan cihazlar tehlikede

WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları artıyor. Dolandırıcılar, WhatsApp hesabına sızdıkları şahısların adına sahte yazışmalar açıp yakın çevresinden para talep ediyor. Üstelik bunu, asıl hesap sahibini sistemden çıkarmadan yapıyor. Eski IOS sürümünü kullanan cihazların hepsinin tehlikede olduğu belirtiliyor.

Kocaeli'de WhatsApp hesabı ele geçirilen Heran Duman'ın rehberinde kayıtlı olan yakınlarına gönderilen mesajlarla 20'şer bin lira talep edildiği ortaya çıktı.

Video Oynatma İkonu WhatsApp hesabı çalınanlara dikkat

YAPAY ZEKA İLE YAZIŞMA TAKLİDİ

WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesiyle artan dolandırıcılık girişimleri mağduriyetlere yol açmaya devam ediyor.

Kocaeli'de yaşayan Heran Duman, hesabının ele geçirilmesinin ardından durumu yakınlarından gelen aramalarla öğrendiğini belirterek, "WhatsApp hesabımı ele geçiren dolandırıcı tüm arkadaşlarımdan, bende kayıtlı olan kişilerden, eşimden dostumdan benim adıma para istemiş. Herkesten 20'şer bin lira istemiş, 'Acil olmasaydı istemezdim' diye. Benim kimseden bir şey istediğim yok, haberim de yok. Daha sonra haberim oldu. İlgili mercilere şikayette bulundum" diye konuştu.

Bazı yakınlarının dolandırıcıların verdiği hesap numaralarına para gönderdiğini ifade eden Duman, vatandaşların bu tip girişimlere karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli’de yaşanan olayda, WhatsApp hesabı ele geçirilen bir vatandaşın yakınlarından yapay zeka kullanılarak para sızdırılmaya çalışıldı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)Kocaeli’de yaşanan olayda, WhatsApp hesabı ele geçirilen bir vatandaşın yakınlarından yapay zeka kullanılarak para sızdırılmaya çalışıldı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

ESKİ SÜRÜM iOS'TA GÜVENLİK AÇIĞI

Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinde iOS işletim sisteminden kaynaklı bir güvenlik açığı kullanıldığını belirtti.

Dolandırıcıların 'Bağlı Cihazlar' özelliğindeki zafiyeti kullanarak hesap kopyaladığı belirtiliyor. (Fotoğraf: Depo Photos)Dolandırıcıların 'Bağlı Cihazlar' özelliğindeki zafiyeti kullanarak hesap kopyaladığı belirtiliyor. (Fotoğraf: Depo Photos)

"BAĞLI CİHAZLAR"A DİKKAT

Dolandırıcıların 'Bağlı Cihazlar' özelliğini suistimal ederek hesabın bir kopyasını oluşturduklarını aktaran Konyar, "Yapay zeka sistemleriyle mesajlaşma stilinizi taklit ediyorlar. Bu mesajlaşma stiline göre de karşı taraftan, rehberinizdeki arkadaşlarınızdan özellikle para isteme gibi dolandırıcılık faaliyetlerine girişiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Mağdur Heran Duman ile Doç. Dr. Mehmet Zeki KonyarMağdur Heran Duman ile Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar

PARA GÖNDERMEDEN ÖNCE MUHAKKAK ARAYIN

Vatandaşların mesaj yoluyla gelen para taleplerini karşı tarafı sesli arayarak doğrulaması gerektiğini belirten Konyar, herhangi bir işlem yapmadan önce telefon görüşmesinin zorunlu olduğunu bildirdi.

Uzmanlar hesapların düzenli kontrol edilmesi ve her türlü para talebinin telefonla teyit edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.Uzmanlar hesapların düzenli kontrol edilmesi ve her türlü para talebinin telefonla teyit edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

LİNKLERE TIKLARKEN DÜŞÜNÜN

Kullanıcıların WhatsApp ayarlarındaki 'Bağlı Cihazlar' sekmesini periyodik olarak kontrol etmesi gerektiğinin altını çizen Konyar, bilinmeyen kaynaklardan gelen linklere tıklanmaması gerektiğini ifade etti.

Kocaeli'de Heran Duman'ın hesabını klonlayan şebeke yakınlarından 20'şer bin lira istedi.Kocaeli'de Heran Duman'ın hesabını klonlayan şebeke yakınlarından 20'şer bin lira istedi.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ŞART

Dolandırıcılık şüphesi durumunda mesaj geçmişleri ile para transferi bilgilerinin ekran görüntüleri alınarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmesinin hukuki süreç açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların mesaj yoluyla gelen para taleplerinde kesinlikle yazışmayla yetinmeyip ilgili kişiyi sesli araması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, WhatsApp ayarlarından bağlı cihazların düzenli kontrol edilmesini önerdi.Vatandaşların mesaj yoluyla gelen para taleplerinde kesinlikle yazışmayla yetinmeyip ilgili kişiyi sesli araması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, WhatsApp ayarlarından bağlı cihazların düzenli kontrol edilmesini önerdi.

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