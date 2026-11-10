WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları artıyor. Dolandırıcılar, WhatsApp hesabına sızdıkları şahısların adına sahte yazışmalar açıp yakın çevresinden para talep ediyor. Üstelik bunu, asıl hesap sahibini sistemden çıkarmadan yapıyor. Eski IOS sürümünü kullanan cihazların hepsinin tehlikede olduğu belirtiliyor.

YAPAY ZEKA İLE YAZIŞMA TAKLİDİ

WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesiyle artan dolandırıcılık girişimleri mağduriyetlere yol açmaya devam ediyor.

Kocaeli'de yaşayan Heran Duman, hesabının ele geçirilmesinin ardından durumu yakınlarından gelen aramalarla öğrendiğini belirterek, "WhatsApp hesabımı ele geçiren dolandırıcı tüm arkadaşlarımdan, bende kayıtlı olan kişilerden, eşimden dostumdan benim adıma para istemiş. Herkesten 20'şer bin lira istemiş, 'Acil olmasaydı istemezdim' diye. Benim kimseden bir şey istediğim yok, haberim de yok. Daha sonra haberim oldu. İlgili mercilere şikayette bulundum" diye konuştu.

Bazı yakınlarının dolandırıcıların verdiği hesap numaralarına para gönderdiğini ifade eden Duman, vatandaşların bu tip girişimlere karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli’de yaşanan olayda, WhatsApp hesabı ele geçirilen bir vatandaşın yakınlarından yapay zeka kullanılarak para sızdırılmaya çalışıldı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)