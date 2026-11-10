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TikTok yayıncıları üzerinden yürütülen milyarlık bahis ağı deşifre edildi! 8 ilde 11 şüpheli yakalandı

TikTok yayınlarında gönderilen sanal hediyelerin arkasından milyarlık para trafiği çıktı. Yasa dışı bahis gelirlerini fenomenlere hediye göndererek akladıkları belirlenen şüphelilerin hesaplarında 6 yılda 1 milyar 928 milyon liralık hareket tespit edildi. 8 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı.

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TikTok yayıncıları üzerinden yürütülen milyarlık bahis ağı deşifre edildi! 8 ilde 11 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, suç gelirlerinin sosyal medya fenomenleri üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi yakalandı. (Fotoğraf: Takvim)Yasa dışı bahis soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 kişi yakalandı. (Fotoğraf: Takvim)

TİKTOK YAYINCILARINA SANAL HEDİYE GÖNDERİP PARAYI GERİ ALDILAR

Soruşturmada, şüphelilerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan fenomenlere bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, platformun belirli bir komisyon kesmesinin ardından kalan tutarın nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği belirlendi.

Bu yöntemle yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı değerlendirildi. Sosyal medya yayınlarının, suç gelirlerinin dolaşıma sokulmasında araç olarak kullanıldığı tespit edildi.

Sanal hediyeler üzerinden yürütülen para trafiğinde 1,9 milyar liralık hareket tespit edildi. (Fotoğraf: AA)Sanal hediyeler üzerinden yürütülen para trafiğinde 1,9 milyar liralık hareket tespit edildi. (Fotoğraf: AA)

KUYUMCULAR ÜZERİNDEN DE PARA TRAFİĞİ OLUŞTURDULAR

Soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan bir diğer yöntem ise kuyumcular üzerinden gerçekleştirilen işlemler oldu. Şüphelilerin suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın aldığı, bu yolla parayı finansal sisteme dahil etmeye ve yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.

MASAK İNCELEMESİNDE 1,9 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait hesap hareketleri incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.

TikTok yayıncıları üzerinden yürütülen milyarlık bahis ağı deşifre edildi! 8 ilde 11 şüpheli yakalandı-4

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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TikTok yayıncıları üzerinden yürütülen milyarlık bahis ağı deşifre edildi! 8 ilde 11 şüpheli yakalandı-6 TikTok yayıncıları üzerinden yürütülen milyarlık bahis ağı deşifre edildi! 8 ilde 11 şüpheli yakalandı-7 TikTok yayıncıları üzerinden yürütülen milyarlık bahis ağı deşifre edildi! 8 ilde 11 şüpheli yakalandı-8
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