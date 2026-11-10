Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, suç gelirlerinin sosyal medya fenomenleri üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Bu yöntemle yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı değerlendirildi. Sosyal medya yayınlarının, suç gelirlerinin dolaşıma sokulmasında araç olarak kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan fenomenlere bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, platformun belirli bir komisyon kesmesinin ardından kalan tutarın nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği belirlendi.

Sanal hediyeler üzerinden yürütülen para trafiğinde 1,9 milyar liralık hareket tespit edildi. (Fotoğraf: AA)

KUYUMCULAR ÜZERİNDEN DE PARA TRAFİĞİ OLUŞTURDULAR

Soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan bir diğer yöntem ise kuyumcular üzerinden gerçekleştirilen işlemler oldu. Şüphelilerin suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın aldığı, bu yolla parayı finansal sisteme dahil etmeye ve yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.

MASAK İNCELEMESİNDE 1,9 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait hesap hareketleri incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.