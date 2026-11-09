Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen, Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Leyla Anıl Göl, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Seval ve Finans Müdürü Melih Karagöz'ün de aralarında bulunduğu 11 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Şişli Meslek Yüksekokulu yöneticileri, akademisyenler, muhasebe ve idari personelin de bulunduğu 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli için işlem yapıldı (Foto: AA)

OKULA KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları mercek altına alınmıştı. Aklama faaliyetlerinde Şişli Meslek Yüksekokulu'nun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine okul müdürü Selin Sarılı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, okula kayyum atanmıştı.

MİLYONLARCA AVROLUK İŞLEMLER İNCELENİYOR

Dosyada Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin şirketler aracılığıyla yüksek miktarda parayı akladığı iddiaları yer almıştı. Müştekiler; 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale, 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılması vaadi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı gibi işlemlerle ilgili iddialarda bulunmuştu.

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