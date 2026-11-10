Doğuştan sarılık yaşayan 5,5 aylık Aybüke annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
İstanbul'da doğuştan sarılık yaşayan Aybüke Satılmış, henüz 5,5 aylıkken annesinin bağışladığı karaciğer parçasıyla hayata tutundu. Kızının sağlığına kavuşması için donör olan Sema Satılmış'ın fedakârlığı dikkat çekti. Uzmanlardan ise ailelere önemli bir sarılık uyarısı geldi.
İstanbul'da doğuştan itibaren sarılık yaşayan Aybüke Satılmış, henüz 5,5 aylık ve 5,5 kilogram ağırlığındayken annesinin bağışladığı karaciğerle hayata tutundu. Kızının sağlığına kavuşması için donör olan anne Sema Satılmış, büyük bir fedakârlık yaptı.
5,5 AYLIKKEN NAKİL OLDU
Aybüke'de zamanla karaciğer yetmezliği gelişmesi üzerine nakil kararı alındı. Medipol Mega Üniversite Hastanesinde Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayangaç ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla annesinden alınan karaciğer parçası bebeğe nakledildi. Ameliyatın ardından kısa sürede ayağa kalkan anne, kızının bakımını üstlendi. Nakil sürecinin başarıyla ilerlediği belirtildi.
UZMANLARDAN SARILIK UYARISI
Prof. Dr. Dayangaç, canlı vericili karaciğer naklinin bebekler açısından önemli bir avantaj olduğunu belirterek kadavradan organ bağışının artırılması gerektiğini söyledi. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Baysoy ise bebeklerde uzun süren sarılığın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle dışkı rengindeki değişikliklerin önemli bir uyarı işareti olduğunu belirten Baysoy, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Devam eden sarılığın mutlaka araştırılması gerektiğini vurguladı.