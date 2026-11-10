İstanbul'da doğuştan itibaren sarılık yaşayan Aybüke Satılmış, henüz 5,5 aylık ve 5,5 kilogram ağırlığındayken annesinin bağışladığı karaciğerle hayata tutundu. Kızının sağlığına kavuşması için donör olan anne Sema Satılmış, büyük bir fedakârlık yaptı.