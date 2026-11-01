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Güllü dosyasında yeni gelişme! Tuğyan hastanedeki skandal görüntülere cezaevinden yanıt verdi: İçim rahat

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Annesini öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki karar istinafa taşındı. Avukatları, hapis cezasına, cinayetin tasarlanarak işlendiği gerekçesiyle itiraz etti. Öte yandan eski nişanlısının ortaya çıkardığı hastane görüntüleriyle ilgili iddialara Tuğyan'dan yanıt geldi.

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Güllü dosyasında yeni gelişme! Tuğyan hastanedeki skandal görüntülere cezaevinden yanıt verdi: İçim rahat

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Güllü'nün hayatını kaybettiği ev. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Güllü'nün hayatını kaybettiği ev. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Annesini öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki karar istinafa taşındı. Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları, cinayetin ani gelişmediğini ve önceden tasarlandığını savunarak cezanın hukuki niteliğinin "tasarlayarak öldürme" olarak değiştirilmesini talep etti.

Sanık avukatının da verilen ağırlaştırılmış müebbet kararına itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Güllü dosyasında yeni gelişme! Tuğyan hastanedeki skandal görüntülere cezaevinden yanıt verdi: İçim rahat-3

ESKİ NİŞANLIDAN SAVCILIĞA KAN DONDURAN HASTANE GÖRÜNTÜLERİ

Dava dosyasına giren yeni iddialar ve skandallar zinciri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, sanığın hemşire olarak çalıştığı döneme ait özel hastane görüntülerini savcılığa teslim etti.

Video Oynatma İkonu Tuğyan Ülkem Gülter'den skandal görüntü

Görüntülerle birlikte hastaların ölüm saatlerinin değiştirildiği, uyutulmaları için usulsüz iğne yapıldığı, temizlik personeline kalp masajı yaptırıldığı ve hastalara elektroşok uygulandığı iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

Görüntüleri eski nişanlısı verdi! Tuğyan Ülkem Gülterin yoğun bakımda halay çektiği anlar dosyadaGörüntüleri eski nişanlısı verdi! Tuğyan Ülkem Gülterin yoğun bakımda halay çektiği anlar dosyada

TUĞYAN CEZAEVİNDEN YANIT VERDİ

Hakkındaki şok iddialara tutuklu bulunduğu cezaevinden yanıt veren Tuğyan Ülkem Gülter, hastalarla her zaman iyi ilgilendiğini ve moral verdiğini savundu. Görüntülerin yaklaşık iki yıl öncesine ait olduğunu belirten Gülter, eski nişanlısının mesleğini lekelemeye çalıştığını ileri sürerek hastanede bu tür uygulamalara izin verilemeyeceğini söyledi.

Tuğyan Ülkem Gülter iddialara cezaevinden yanıt verdi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Tuğyan Ülkem Gülter iddialara cezaevinden yanıt verdi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Gözler, söz konusu iddiaların aydınlatılması için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek incelemelere çevrildi.

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