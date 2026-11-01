Annesini öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki karar istinafa taşındı. Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları, cinayetin ani gelişmediğini ve önceden tasarlandığını savunarak cezanın hukuki niteliğinin "tasarlayarak öldürme" olarak değiştirilmesini talep etti.

ESKİ NİŞANLIDAN SAVCILIĞA KAN DONDURAN HASTANE GÖRÜNTÜLERİ

Dava dosyasına giren yeni iddialar ve skandallar zinciri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, sanığın hemşire olarak çalıştığı döneme ait özel hastane görüntülerini savcılığa teslim etti.

Tuğyan Ülkem Gülter'den skandal görüntü

Görüntülerle birlikte hastaların ölüm saatlerinin değiştirildiği, uyutulmaları için usulsüz iğne yapıldığı, temizlik personeline kalp masajı yaptırıldığı ve hastalara elektroşok uygulandığı iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

TUĞYAN CEZAEVİNDEN YANIT VERDİ

Hakkındaki şok iddialara tutuklu bulunduğu cezaevinden yanıt veren Tuğyan Ülkem Gülter, hastalarla her zaman iyi ilgilendiğini ve moral verdiğini savundu. Görüntülerin yaklaşık iki yıl öncesine ait olduğunu belirten Gülter, eski nişanlısının mesleğini lekelemeye çalıştığını ileri sürerek hastanede bu tür uygulamalara izin verilemeyeceğini söyledi.