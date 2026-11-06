Turizmde elde edilen kazanımları sürekli ileriye taşıma kararlılığında olduklarını vurgulayan Ersoy, "Hedefimiz, ziyaretçi sayısındaki gücümüzü daha yüksek turizm geliri, daha uzun konaklama süresi ve 81 ilimize, 12 aya yayılan daha dengeli bir turizm yapısıyla sürekli artan bir kazanıma dönüştürmektir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, Türkiye'nin dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olmanın ötesine geçtiğini belirterek turizmde ürün çeşitliliği, destinasyon yönetimi, tanıtım kapasitesi ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel ölçekte standart belirleyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin uluslararası turist sayısında 2017'de sekizinci sıradayken 2025'te dördüncülüğe yükseldiğini hatırlatan Ersoy, aynı dönemde turizm geliri sıralamasında da 14'üncülükten yedinciliğe çıkıldığını ifade etti. Ersoy, bu başarıda kamu ve özel sektörün ortak emeğinin, güçlü ulaşım altyapısının ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kesintisiz tanıtım çalışmalarının etkili olduğunu vurguladı.

TURİZMDE DOKUZ AYDA 51 MİLYAR 278 MİLYON DOLAR GELİR 2026'nın ilk dokuz ayının küresel turizm açısından zorlu geçtiğine işaret eden Ersoy, bölgesel çatışmalar, hava sahası kapanmaları ve yükselen ulaşım maliyetlerine rağmen Türkiye turizminin güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu belirtti. Ocak-Eylül döneminde 49 milyon 132 bin ziyaretçinin ağırlandığını açıklayan Ersoy, turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

2027 TURİZM STRATEJİSİ BEŞ EKSENDE YÜRÜTÜLECEK

Ersoy, küresel belirsizlikler karşısında sektörün dayanıklılığını artırmak amacıyla 2027 turizm politikasını beş stratejik eksende yürüteceklerini açıkladı. Mevcut pazarlardaki talebin korunması ve yüksek katma değerli turizm ürünlerinin geliştirilmesinin yanı sıra Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda satış odaklı faaliyetlerin artırılacağını belirtti.

Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birlikleri sayesinde mevcut uçuş kapasitesinin korunacağını, yeni doğrudan seferlerle ilave koltuk kapasitesi sağlanacağını ifade eden Ersoy, uluslararası spor ve kültür organizasyonlarıyla Türkiye'nin küresel görünürlüğünün güçlendirileceğini söyledi. Veri ve yapay zekânın da talep tahmini, hedefleme ve tanıtım kampanyalarında daha etkin kullanılacağını kaydetti.

Formula 1'in bu stratejinin somut örneklerinden biri olduğunu belirten Ersoy, "Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 heyecanını 2027 yılında İstanbul Park'ta yeniden ülkemize kazandırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

DİJİTAL TANITIMDA MİLYARLARCA GÖSTERİM

Türkiye'nin uluslararası tanıtım çalışmalarına ilişkin verileri paylaşan Ersoy, 2026 yılında dijital kampanyalarla 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaşıldığını açıkladı. Türk dizilerinin küresel etkisini turizme taşıyan mini dizi modelinin büyütüldüğünü belirten Ersoy, 2025-2026 dönemindeki 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterim elde ettiğini bildirdi.

Türkiye'yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformunun ekim itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye, sosyal medya hesaplarının ise eylül itibarıyla 23 milyon 338 bin takipçiye ulaştığını kaydeden Ersoy, ülke hesapları arasında YouTube ve TikTok'ta birinci, Instagram'da ikinci sırada olduklarını söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE 2030 HEDEFİ

Turizmde büyümeyi çevresel sorumlulukla birlikte ele aldıklarını vurgulayan Ersoy, sürdürülebilir turizm programı kapsamında ekim itibarıyla 20 binin üzerinde tesisin belge ve sertifika aldığını, 2 bin 650'den fazla tesisin ise üçüncü aşama kriterlerinin tamamını karşıladığını belirtti. 2030 yılına kadar tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini karşılamasını hedeflediklerini açıklayan Ersoy, Türkiye'nin Dünya Ekonomik Forumunun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36'ncı sıraya ulaştığını bildirdi. Türkiye'nin 580 plajla Mavi Bayraklı plaj sayısında dünyada üçüncü olduğunu hatırlatan Ersoy, ücretsiz girişli halk plajlarının 20 ayrı noktada hizmet verdiğini de ifade etti.

GELECEĞE MİRAS İLE 32 BİNDEN FAZLA BULUNTU GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

"Geleceğe Miras" projesini Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeolojik seferberliği olarak nitelendiren Ersoy, 2026 yılında 67 ilde 261 kazı alanında çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Yabancı heyetlerin yürüttüğü 29 kazının da 12 aylık çalışma programına alındığını ve her birine Türk koordinatör kazı başkanı atandığını belirten Ersoy, yıl sonunda tüm kazı ve araştırma çalışmalarının sayısının 800'e ulaşacağını, 2027'de ise 820'ye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. 2024-2026 dönemindeki kazılarda 32 binden fazla arkeolojik buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını bildiren Ersoy, 3 bin 500'ün üzerinde uzman ve 6 bin 500'den fazla çalışana istihdam sağlandığını kaydetti. Elde edilen bilimsel verilerin değerlendirilmesi amacıyla iki yılda 944 bilimsel yayının hazırlanmasına ve yayımlanmasına katkı sunulduğunu belirtti.

ANTALYA MÜZESİ VE HAYDARPAŞA'DA HEDEF 2027

Müzecilik alanındaki yatırımları anlatan Ersoy, Antalya Müzesinin 2027 yılında ziyarete açılmasının planlandığını söyledi. Müzenin kapalı alanının iki katına, sergi alanlarının ise yaklaşık üç katına çıkarıldığını belirten Ersoy, böylece depolarda bekleyen eserlerin büyük bölümünün sergilenebileceğini ifade etti. Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarını büyük bir kültür ve sanat projesi olarak ele aldıklarını vurgulayan Ersoy, tarihî yapıların özgün kimliklerinin korunacağını ve her iki garın ulaşım işlevinin sürdürüleceğini bildirdi.

Haydarpaşa'da Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi, arkeopark, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve sanat-tasarım atölyelerinin yer alacağını açıklayan Ersoy, ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Sirkeci'de ise Göç Müzesi, tematik müze ve sergi alanlarının yanı sıra kültür-sanat mekânlarının oluşturulacağını kaydetti.