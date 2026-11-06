Görevden uzaklaştırılan eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye ev hapsi
Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yargılandığı davada yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Bahçetepe hakkındaki kararını açıklarken, sanığın ev hapsi şartıyla tahliyesine hükmetti.
Görevden uzaklaştırılan eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yargılandığı davada rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haksız mal edinme ve aklama suçlarından beraat eden Bahçetepe, ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
MAHKEMEDEN ÇIKAN KARARIN DETAYLARI
Uzun süredir tutuklu olarak yargılanan Hakan Bahçetepe'nin duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. D
Bahçetepe, dava kapsamında yöneltilen "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından ayrı ayrı beraat etti.
Mahkeme, sanık hakkında "rüşvet" suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
EV HAPSİYLE TAHLİYE
Verilen hapis cezası ve dosya kapsamı doğrultusunda, yaklaşık 17 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Bahçetepe'nin ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.