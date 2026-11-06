Tüm Türkiye'yi yasa boğan vahşi saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaşam öyküleri netleşmeye devam ediyor. İhsaniye'deki saldırıda yaşamını yitiren 61 yaşındaki İsmail Şen ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Afyonkarahisar 'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının kurbanlarından 61 yaşındaki İsmail Şen'in hayvancılık ve çiftçilik yaptığı ortaya çıktı. Şen'in gasp edilen aracında yaklaşık 1 milyon TL nakit para bulunduğu, ancak saldırganın bu parayı fark etmediği iddia edildi.

Katil Arif Sefa Özdemir.

BÖLGEDE TANINAN BİR İSİMDİ

Çiftçilik yapan İsmail Şen'in aynı zamanda hayvan alım satımıyla uğraştığı ve bölgede cambaz olarak tanındığı öğrenildi.

Sabah'tan Kerim Cengil, Gökhan Kocaaslan ve Muharrem Doğantez'in haberine göre, Şen'in hayatını kaybetmesi ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğarken, cenazesi İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyünde kılınan cenaze namazının ardından köydeki Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

GASP EDİLEN ARAÇTA 1 MİLYON TL İDDİASI

Olayla ilgili ortaya atılan en çarpıcı iddialardan biri ise İsmail Şen'in gasp edilen aracıyla ilgili oldu:

FARK ETMEDİ İDDİAS

Katil zanlısı Arif Sefa Özdemir tarafından gasp edilen araç içerisinde yaklaşık 1 milyon TL nakit para bulunduğu öne sürüldü.

Saldırganın aracı ele geçirdiği sırada araçtaki yüklü miktardaki parayı fark etmediği iddia edilirken, bu detay soruşturmanın en çok konuşulan ayrıntıları arasına girdi.