Akdeniz'de akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Paylaşılan deprem verilerine göre, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 18.26.54'te 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Akdeniz'de 6 Kasım Cuma günü saat 18.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,95 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu bildirildi.

AFAD verileri paylaştı (Foto: Sosyal medya)

DEPREMİN DERİNLİĞİ 6,95 KİLOMETRE

Moment büyüklüğü (Mw) 4,1 olarak ölçülen depremin yerin 6,95 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntının koordinatları 34,4485 kuzey enlemi ve 26,35167 doğu boylamı olarak açıklandı.

AKDENİZ'DE MEYDANA GELEN DEPREMİN AYRINTILARI

Depreme ilişkin paylaşılan veriler şöyle:

- Büyüklük: 4,1 (Mw)

- Tarih: 6 Kasım 2026

- Saat: 18.26.54

- Merkez üssü: Akdeniz

- Derinlik: 6,95 kilometre

- Enlem: 34,4485

- Boylam: 26,35167

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