Köy sakinlerinden Abdullah Ardıç, yaptığı açıklamada öğretmenleri yakından tanıdıklarını ve kendi çocuklarının da aynı okulda eğitim gördüğünü söyledi. Yaşananların öğrenciler üzerinde büyük üzüntü yarattığını belirten Ardıç, şöyle konuştu: "Hiç ummadığımız bir olay gerçekleşti. 3 öğretmenimiz saldırıya uğradı. İkisi öldürüldü. Acılıyız, okullarda bugün zaten tatil edildi. Öğretmenleri tanıyorduk zaten benim çocuklarım da o okulda onların öğretmeniydi. Okula gidip geldiğimiz için birbirimizi tanıyorduk. Çocuklar adeta yıkıldı. Çocukların hepsi köyde öğretmenlerini ağlıyor. Durum çok kötü çok üzgünüz. Anlatılacak gibi değil. Dengesiz sapığın birisi bu olaya kalkışmış" dedi.

"YAPAN CANİNİN, KANSIZIN BU KÖYDEN OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR" Öğrenci velisi Ümit Şahin de saldırı haberini alır almaz köye geldiklerini belirterek iki öğretmenin de çok değerli insanlar olduğunu söyledi. Köyde daha önce böyle bir olay yaşanmadığını ifade eden Şahin, saldırının ardından çocukların büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.