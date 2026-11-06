Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda öldürülen iki öğretmenin okulunda eğitime ara verildi
Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından iki öğretmenin görev yaptığı Yukarıtandır Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. Saldırıda yaşamını yitiren Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'in öğrencileri okula gidemezken köy sakinleri yaşadıkları acıyı anlattı. Veliler, saldırganın vahşetine tepki gösterdi.
Afyonkarahisar'da 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir'in pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırı, kent merkezinden İhsaniye ilçesindeki köylere uzandı. İlk olarak kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye ateş açan saldırgan, bir kişiyi ağır yaraladı. Ardından aracına binerek İhsaniye ilçesine bağlı köylere yönelen Özdemir, önüne çıkan kişilere pompalı tüfekle ateş açtı.
Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlarıyla seyir halinde olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) saldırıda hayatını kaybetti. Saldırının ilk hedefi olan S.P.'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Ağır yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIĞI OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Katliamda hayatını kaybeden Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'in öğretmen olarak görev yaptığı Yukarıtandır Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. İki öğretmenin öldürülmesi köyü yasa boğarken öğrenciler öğretmenlerinin acısıyla okula gidemedi.
Köy sakinlerinden Abdullah Ardıç, yaptığı açıklamada öğretmenleri yakından tanıdıklarını ve kendi çocuklarının da aynı okulda eğitim gördüğünü söyledi. Yaşananların öğrenciler üzerinde büyük üzüntü yarattığını belirten Ardıç, şöyle konuştu:
"Hiç ummadığımız bir olay gerçekleşti. 3 öğretmenimiz saldırıya uğradı. İkisi öldürüldü. Acılıyız, okullarda bugün zaten tatil edildi. Öğretmenleri tanıyorduk zaten benim çocuklarım da o okulda onların öğretmeniydi. Okula gidip geldiğimiz için birbirimizi tanıyorduk. Çocuklar adeta yıkıldı. Çocukların hepsi köyde öğretmenlerini ağlıyor. Durum çok kötü çok üzgünüz. Anlatılacak gibi değil. Dengesiz sapığın birisi bu olaya kalkışmış" dedi.
"YAPAN CANİNİN, KANSIZIN BU KÖYDEN OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR"
Öğrenci velisi Ümit Şahin de saldırı haberini alır almaz köye geldiklerini belirterek iki öğretmenin de çok değerli insanlar olduğunu söyledi. Köyde daha önce böyle bir olay yaşanmadığını ifade eden Şahin, saldırının ardından çocukların büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.
Şahin, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef dün yaşanan acı olayı duyduk ve hemen köyümüze geldik. 2 öğretmenimiz de çok değerli insanlardı. Maalesef acı olay sonrası hayatlarını kaybettiler. Yapan caninin, kansızın bu köyden olmadığını herkes biliyor. Maalesef çok kötü bir durum. Bizim köyümüzle alakalı daha önce hiç böyle bir olay yaşanmamıştı. Haberlerde bizim köyün adını duyunca hemen koşarak köye geldik. Bizim köyün yolunda olmuş zaten olay. Öğrendiğimize göre öğretmenlerin arabalarını gasp etmeye çalışmış, bu arada da öğretmenleri katletmiş. Çocuklar okula gitmediler ve çok üzgünler."
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