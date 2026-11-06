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34 ilde göçmen kaçakçılarına darbe! 2 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı: 63 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 34 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 2 bin 116 düzensiz göçmen yakalanırken, 81 şüpheliden 63'ü tutuklandı.

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34 ilde göçmen kaçakçılarına darbe! 2 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı: 63 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda 111 araç ile 10 bot ve bot motoruna el konuldu. (Fotoğraf: DHA)Havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda 111 araç ile 10 bot ve bot motoruna el konuldu. (Fotoğraf: DHA)

2 BİN 116 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 34 ilde düzenlenen operasyonlarda, Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, asayiş, otoyol ve komando timleriyle karadan koordineli çalışma yürütüldü.

Operasyonlar sonucunda Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 2 bin 116 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin başlatılması için İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.

34 ilde göçmen kaçakçılarına darbe! 2 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı: 63 şüpheli tutuklandı-3

63 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 111 araç ile 10 bot ve bot motoruna el konuldu.

Operasyonlarda yakalanan 81 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 63'ü tutuklanırken, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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34 ilde göçmen kaçakçılarına darbe! 2 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı: 63 şüpheli tutuklandı-5 34 ilde göçmen kaçakçılarına darbe! 2 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı: 63 şüpheli tutuklandı-6 34 ilde göçmen kaçakçılarına darbe! 2 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı: 63 şüpheli tutuklandı-7

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