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İş yerlerini kurşunlayıp araçları kundaklayan yeni nesil çetelere 3 ilde operasyon: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İş yeri kurşunlama, araç kundaklama ve tehdit eylemlerine karıştıkları belirlenen şüphelilerin 7 ayrı suça karıştığı tespit edildi.

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İş yerlerini kurşunlayıp araçları kundaklayan yeni nesil çetelere 3 ilde operasyon: 12 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul, Bursa ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, iki ayrı suç örgütüne mensup oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul, Bursa ve Adana'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraf: Takvim)İstanbul, Bursa ve Adana'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraf: Takvim)

7 AYRI SUÇ EYLEMİ TESPİT EDİLDİ

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin 7 Ekim-30 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 7 ayrı eylem belirlendi. Söz konusu eylemler arasında Esenyurt ve Güngören'de iş yeri kurşunlama girişimleri, oto galeriye silahlı saldırı, araç kundaklama, iş yerini ateşe verme, tehdit ve yasa dışı silah temini yer aldı.

İş yerlerini kurşunlayıp araçları kundaklayan yeni nesil çetelere 3 ilde operasyon: 12 gözaltı-3

17 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Delillerin toplanmasının ardından İstanbul merkezli Adana ve Bursa'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında adli süreçte olan 2 çocuğun da bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İş yerlerini kurşunlayıp araçları kundaklayan yeni nesil çetelere 3 ilde operasyon: 12 gözaltı-4

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturmaya ilişkin tahkikat devam ediyor.

Haber: Batuhan ALTINBAŞ - Emir SOMER

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