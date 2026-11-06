İş yerlerini kurşunlayıp araçları kundaklayan yeni nesil çetelere 3 ilde operasyon: 12 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İş yeri kurşunlama, araç kundaklama ve tehdit eylemlerine karıştıkları belirlenen şüphelilerin 7 ayrı suça karıştığı tespit edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul, Bursa ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, iki ayrı suç örgütüne mensup oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
7 AYRI SUÇ EYLEMİ TESPİT EDİLDİ
Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin 7 Ekim-30 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 7 ayrı eylem belirlendi. Söz konusu eylemler arasında Esenyurt ve Güngören'de iş yeri kurşunlama girişimleri, oto galeriye silahlı saldırı, araç kundaklama, iş yerini ateşe verme, tehdit ve yasa dışı silah temini yer aldı.
17 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Delillerin toplanmasının ardından İstanbul merkezli Adana ve Bursa'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında adli süreçte olan 2 çocuğun da bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturmaya ilişkin tahkikat devam ediyor.
Haber: Batuhan ALTINBAŞ - Emir SOMER