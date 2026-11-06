Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul, Bursa ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, iki ayrı suç örgütüne mensup oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul, Bursa ve Adana'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraf: Takvim) 7 AYRI SUÇ EYLEMİ TESPİT EDİLDİ Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin 7 Ekim-30 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 7 ayrı eylem belirlendi. Söz konusu eylemler arasında Esenyurt ve Güngören'de iş yeri kurşunlama girişimleri, oto galeriye silahlı saldırı, araç kundaklama, iş yerini ateşe verme, tehdit ve yasa dışı silah temini yer aldı.